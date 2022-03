Milan-Empoli, probabili formazioni: dubbio sulla trequarti per Pioli e Andreazzoli

Le probabili formazioni di Milan-Empoli secondo la Gazzetta dello Sport. Stefano Pioli è pronto a ridare fiducia a Pierre Kalulu…

Poco più di un giorno e il Milan tornerà in campo per difendere il primo posto in classifica. Attualmente sopra di due punti dalla rivale Inter, ha bisogno del successo casalingo contro l’Empoli per continuare a sognare il titolo stagionale.

Non sarà di certo semplice, dato che la formazione di Andreazzoli ha dimostrato grande coraggio e qualità in questo campionato. È anche vero che i toscani sembrano aver subito una battuta d’arresto nell’ultimo periodo, ma ciò non toglie che il Milan non può permettersi ancora una volta di sottovalutare l’avversario.

Per questo, Stefano Pioli sta preparando al meglio la formazione da schierare dal 1’ minuto sabato sera a San Siro. Il mister deve far fronte alla pesante assenza di Theo Hernandez. Il terzino salterà la gara di campionato dopo la squalifica rimediata, ma Pioli ha già pronto il sostituto, sperando che sia all’altezza dell’arduo compito.

Anche Andreazzoli, data la forza dell’avversario, è pronto a mettere in campo i suoi uomini migliori e di maggiore qualità. A più 10 punti dalla zona retrocessione, l’Empoli non teme grossi danni, ma non per questo si abbasserà dinnanzi all’attuale capolista del campionato.

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha fatto il punto sulle probabili scelte di Pioli e Andreazzoli per il match di sabato sera al Meazza. Eccole di seguito.

Milan, nessun dubbio in difesa: gioca Kalulu

Il Milan scenderà in campo domani sera con qualche modifica rispetto all’ultimo big match contro il Napoli. Partendo dalla difesa, come accennato, non ci sarà Theo Hernandez perchè squalificato. Al suo posto, sulla fascia sinistra, Pioli è pronto a dare fiducia ad Alessandro Florenzi. L’ex Roma ha già giocato in quel ruolo in maglia rossonera, e ha sempre dimostrato affidabilità e volontà.

Ad accompagnarlo nel quartetto della retroguardia ci saranno Tomori e Kalulu al centro e Davide Calabria sulla fascia opposta. Romagnoli ha recuperato dall’infortunio, ma data l’ultima prova stupefacente, Pioli è pronto ad affidarsi nuovamente a Pierre Kalulu e a non rischiare le condizioni del capitano.

In mediana, la coppa “inedita”, si fa per dire, composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Come previsto, dovrebbe toccare il turno di riposo a Sandro Tonali, che negli ultimi tempi ha giocato ininterrottamente. Kessie abbandonerà quindi il ruolo atipico di trequartista per tornare nella sua zona di comfort in mezzo al campo.

Cambiamenti anche sul tridente avanzato. Secondo la Gazzetta, potrebbe esserci Alexis Saelemaekers e non Junior Messias a presidiare la fascia destra d’attacco. Pare che l’unico ballottaggio in vita sia questo. Ma il belga è il favorito. Alexis è a caccia di una rete stagionale che possa sbloccare la sua capacità realizzativa. Per un esterno offensivo come lui la prerogativa di andare in gol dovrebbe essere molto importante.

Al centro della trequarti è pronosticato il ritorno di Brahim Diaz. Il folletto freme per riscattarsi dalle ultime deludenti prove e mostrare tutto il suo talento fantasioso. A sinistra dell’attacco agirà l’imprescindibile Rafael Leao, con Ante Rebic pronto a subentrare dalla panchina.

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, toccherà nuovamente ad Olivier Giroud mettere paura alla difesa avversaria. Certo, Ibra scalpita per tornare in campo, ma il lavoro sporco, per il momento, è affidato al francese.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Empoli, Andreazzoli si affida alla qualità

Per quanto concerne l’Empoli, pochi dubbi sulla formazione che Andreazzoli schiererà titolare. In campo ci saranno i giovani e promettenti Bajrami (sulla trequarti) e Viti (sulla fascia sinistra di difesa). I due saranno gli osservati speciali di Maldini e Massara, dato che godono di un alto gradimento (in ottica mercato) della dirigenza milanista.

In attacco spazio a Pinamonti, che questa stagione si è mostrato molto grintoso e con buon fiuto del gol. L’ex Cutrone partirà dunque dalla panchina, ma potrebbe affrontare la sua ex squadra nel secondo tempo. L’unico ballottaggio per Andreazzoli riguarda la trequarti dietro la punta. Chi al fianco di Bajrami? Henderson o Di Francesco? Al momento lo scozzese è in vantaggio.

Probabile formazione Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Viti; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.