Milan-Empoli, Romagnoli recuperato: “Ma sceglierò…”

Il tecnico rossonero fa chiarezza sulle scelte di formazione in vista di domani sera.

I dubbi di formazione in casa Milan per la partita di domani sono più di uno. Stefano Pioli deve ancora scegliere chi saranno gli undici che partiranno dal primo minuto contro l’Empoli di Andreazzoli.

Le maggiori incognite riguardano la linea difensiva. A sinistra non ci sarà Theo Hernandez per via della squalifica e al suo posto verrà adattato uno fra Calabria e Florenzi. Non è poi ancora certo chi farà coppia con Tomori al centro: il difensore inglese è l’unico certo del posto e al suo fianco è ballottaggio tra Romagnoli e Kalulu.

L’allenatore rossonero ha parlato poco fa in conferenza stampa e ha anticipato qualcosa sulle sue scelte in vista di domani sera. Queste le sue parole in merito al dubbio al centro della difesa: “Tra Romagnoli e Kalulu domani farò una scelta tecnica. Cerco di schierare la formazione migliore. Chi riterrò migliore tra i due lo schiererò dall’inizio”.

Pioli ha poi aggiunto: “Chiaro che Romagnoli è stato fermo per un po’, ma ora sta bene. Deciderò domani”. Difficile quindi stabilire chi scenderà in campo dall’inizio tra l’azzurro e il francese. Nell’ultima sfida con il Napoli Kalulu ha fatto molto bene contro Osimhen ma in quella sfida le sue caratteristiche nell’uno contro uno erano ideali.

Contro l’Empoli potrebbe servire la qualità tecnica di Romagnoli nella fase di impostazione, per riuscire ad eludere il pressing dei toscani. Tutte valutazioni che il tecnico avrà già fatto, anche sul dubbio Florenzi-Calabria, e che domani renderà note.