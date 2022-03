Milan, Pedullà conferma: “La trattativa è entrata nel vivo”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha confermato come la trattativa per il difensore sia ormai nella fase caldissima.

Diversi i calciatori della rosa del Milan con il destino ancora in bilico. Tutta colpa di contratti in scadenza che non sono ancora stati ritoccati per svariati motivi.

Franck Kessie rappresenta l’esempio più lampante. Un titolare inamovibile del Milan, che aveva in teoria promesso attaccamento e fedeltà ai colori rossoneri, il quale però non ha accettato le proposte di rinnovo del club.

Oppure Alessio Romagnoli, centrale classe ’95 e capitano del Milan, che però negli ultimi anni ha perso prestigio e titolarità. Il difensore di Anzio è in scadenza a giugno: lui vorrebbe restare, ma manca l’accordo economico con i rossoneri che non vogliono confermare i 5 milioni netti di ingaggio attualmente percepiti.

Offensiva Lazio, si entra nel vivo dell’affare

Proprio su Romagnoli e sul suo destino arrivano diverse novità. Nelle ultime ore è stato il cronista Alfredo Pedullà, noto volto del canale Sportitalia, a dare gli ultimi aggiornamenti.

Secondo Pedullà il pressing della Lazio su Romagnoli sarebbe sempre più forte. Un abboccamento tra le parti che nasce fin dallo scorso settembre, quando si è cominciato a vociferare delle difficoltà di rinnovo per il capitano del Milan. Ma ora si entra nella fase calda dei discorsi.

Dialoghi che entreranno prossimamente nel vivo. Romagnoli è un obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, che perderà due difensori a costo zero in estate: Luiz Felipe ha già un pre-accordo con il Betis Siviglia, mentre Patric è in parola con il Valencia per un ritorno in patria.

#Romagnoli–#Lazio parte da settembre e ora entra nel vivo. Il #Valencia alza il pressing per #Patric — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 11, 2022

Il Milan al momento resta fermo sulle proprie convinzioni. I rossoneri hanno già messo sul piatto una proposta a ribasso per blindare Romagnoli: triennale da 2,8 milioni a stagione, quasi la metà di quanto percepisce attualmente il numero 13. A queste condizioni appare molto dura che Mino Raiola possa dare il benestare alla trattativa.

La Lazio ci prova seriamente e spera di convincere Romagnoli giocando anche sull’aspetto sentimentale. Il difensore è infatti da sempre tifoso laziale. Ma occhio anche alla concorrenza: la Juventus non disdegnerebbe l’ingaggio del 26enne a parametro zero.