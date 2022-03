Sportmediaset- Milan-Empoli, cambia ancora il trequartista? Le ultime

Le ultime da Milanello sulla formazione che domani sera Stefano Pioli dovrebbe schierare contro l’Empoli nell’anticipo di San Siro.

Intorno alle ore 14:30 di oggi pomeriggio Stefano Pioli risponderà alle domande dei cronisti, nella consueta conferenza stampa pre-partita a Milanello.

In attesa di possibili indizi sulla formazione titolare del Milan contro l’Empoli, la redazione di Sportmediaset ha lanciato poco fa aggiornamenti proprio in tal senso, dando un accenno dello schieramento scelto.

Ancora qualche dubbio da risolvere per mister Pioli, che però ha le idee chiare sullo schema da utilizzare. Il Milan tornerà a schierarsi con il 4-2-3-1, ovvero il modulo tattico che l’allenatore emiliano ha sempre considerato ideale per sviluppare il proprio gioco.

Torna Brahim Diaz, ballottaggio in mediana

La redazione sportiva poco fa ha fatto sapere che Pioli punterà con certezza su Brahim Diaz contro l’Empoli. Il fantasista spagnolo è rimasto ai margini contro il Napoli, ma in settimana è stato nuovamente provato con la formazione titolare.

Il Milan punta ancora sull’ex Real Madrid, che è in prestito biennale con i rossoneri. Dopo un avvio scintillante, Diaz si è spento e ha alternato giocate di lusso a prestazioni invisibili. Domani ci si attende un ritorno ad alti livelli per il classe ’99 che deve così meritarsi la riconferma.

Ballottaggio a centrocampo invece. Kessie si gioca il posto da titolare con Tonali, mentre l’ex di turno Bennacer dovrebbe sicuramente partire dal 1′ minuto. L’ottimo momento di forma dell’algerino dovrebbe essere premiato da Pioli con un’altra maglia da titolare davanti alla difesa.

Per il resto schieramento deciso. Maignan tra i pali, Calabria a destra e Florenzi a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez. Confermato al centro il tandem Kalulu-Tomori, anche per non rischiare Romagnoli dal 1′ minuto.

Sulla trequarti, oltre a Diaz, anche Saelemaekers e l’intoccabile Leao. Confermato anche Giroud come prima punta, con Ibrahimovic pronto a dargli il cambio in corsa. Difficile vi siano ulteriori sorprese, anche se sarà Pioli a confermare il tutto tra poco in conferenza.