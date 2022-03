Milan, c’è un altro contratto in scadenza | Rinnovo scontato!

Prima della fine della stagione dovrebbe esserci un nuovo rinnovo del contratto in casa rossonera: non ci sono dubbi sulla firma.

Il Milan è particolarmente attivo nelle trattive per i prolungamenti contrattuali in questi mesi. Dopo aver finalizzato quella per Theo Hernandez, adesso sono attese le firme di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Ma non solo.

Già si sta parlando di contatti per rinnovare anche il contratto di Pierre Kalulu, che sta dimostrando di essere all’altezza della maglia che indossa e verrà premiato con un aumento dello stipendio. L’attuale scadenza fissata per giugno 2025 dovrebbe essere estesa di un anno.

E a proposito di adeguamenti di ingaggio, anche Sandro Tonali dovrebbe vedersi salire il compenso. Lo scorso anno accettò una riduzione pur di rimanere al Milan, che a fine stagione sicuramente gli darà un riconoscimento per la grande stagione che sta disputando.

Milan, nuovo rinnovo di contratto in vista

Un prolungamento contrattuale ancora in bilico è quello di Zlatan Ibrahimovic, che si è detto desideroso di andare avanti per un altro anno ma che prenderà una decisione definitiva più avanti. Il confronto tra lui e il club non c’è ancora stato, probabilmente avverrà in aprile.

Tra i rinnovi di contratto sui quali non ci sono dubbi c’è quello di Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero va in scadenza a giugno 2022 ed è destinato a prolungare l’accordo. Lo scrive il quotidiano La Repubblica.

Elliott Management Corporation, fondo americano proprietario del Milan, è soddisfatto del suo operato. Non ci sono perplessità sulla sua conferma. Maldini rappresenta il club al meglio e come dirigente sta svolgendo un buon lavoro. I risultati parlano per lui.

I rapporti con Ivan Gazidis sono ottimi, dopo alcune incomprensioni avute anni fa e che sono poi servite per conoscersi meglio e lavorare meglio assieme. La leggenda milanista collabora bene con tutti, in particolare con Frederic Massara. Lui e il direttore sportivo del Milan compongono una coppia consolidata, c’è una linea chiara sul mercato e ogni scelta viene condivisa anche con mister Stefano Pioli. Andranno avanti tutti insieme.