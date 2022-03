Milan-Empoli, formazioni ufficiali: Kessie c’è, Kalulu in difesa

Ecco le scelte di Pioli e Andreazzoli in vista della sfida di stasera. Ce la fa Kessie: l’ivoriano partirà dal primo minuto.

Tutto pronto per Milan-Empoli, sfida valevole per la 29sima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20:45. I rossoneri non possono davvero sbagliare questo appuntamento, soprattutto dopo la vittoria di Napoli.

La squadra di Stefano Pioli va a caccia del nono risultato utile di fila, tra coppa e campionato, ma si accontenterà solo dei tre punti, per allungare ulteriormente sull’Inter, in attesa della trasferta dei nerazzurri di domani sul campo del Torino. Il tecnico rossonero ha sciolto gli ultimi dubbi. Come intuibile dalle indicazioni della vigilia, sarà Alessandro Florenzi a prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Ci sarà dall’inizio Franck Kessie sulla trequarti. Nel pomeriggio si era parlato di un affaticamento muscolare per lui ma l’ivoriano figura tra gli undici di partenza. Al centro della difesa con Tomori ci sarà ancora Kalulu. Ha preso le sue decisioni anche Andreazzoli, che schiera Bajrami e Henderson dietro a Pinamonti. Confermato il giovane Asllani in madiana.

Milan-Empoli: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiammozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli