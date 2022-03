Renato Sanches, nuovo infortunio muscolare: Milan “preoccupato”?

Problema fisico per Renato Sanches nell’ultima partita Lille-Saint Etienne di Ligue 1: in casa Milan bisognerà riflettere sull’acquisto.

Da tante settimane ormai si parla del possibile arrivo di Renato Sanches a Milanello. È noto l’interesse di Paolo Maldini e Frederic Massara per il centrocampista, il cui contratto scade a giugno 2023.

Il Lille gli ha fatto un’offerta per il rinnovo, ma lui sembra deciso a cambiare squadra. Il rapporto tra il Milan e Jorge Mendes, agente del giocatore, è buono e le parti hanno già parlato nel calciomercato di gennaio di un eventuale trasferimento.

Stefano Pioli a fine stagione perderà Franck Kessie, salvo colpi di scena, e avrà bisogno di un valido sostituto. L’ex di Benfica e Bayern Monaco ha caratteristiche differenti all’ivoriano, però sarebbe un valore aggiunto alla squadra date le sue notevoli qualità tecniche.

Calciomercato Milan, dubbi su Renato Sanches?

Renato Sanches potrebbe lasciare il Lille per circa 20 milioni di euro, considerando la sua scadenza contrattuale ravvicinata. Sulle sue tracce, comunque, non c’è solo il Milan. Negli ultimi giorni si è parlato anche della Juventus. Senza dimenticare la solita concorrenza di società della Premier League.

Se sul valore tecnico del centrocampista classe 1997 non ci sono dubbi, ne esistono invece sulla sua tenuta fisica. Infatti, si tratta di un calciatore che in carriera ha subito diversi infortuni, soprattutto di natura muscolare. L’ultimo risale a Lille-Saint Etienne di ieri sera.

Dopo 20 minuti della partita di Ligue 1, il portoghese si è dovuto fermare per un problema al flessore della coscia sinistra. Un infortunio che dovrebbe essere abbastanza serio. Sembra certa la sua assenza per la sfida di Champions League contro il Chelsea, ma non solo. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sull’entità del problema e i tempi di recupero.

Intanto, alcuni tifosi del Milan sui social network manifestano i loro dubbi sull’eventuale ingaggio di Renato Sanches. I suoi infortuni preoccupano, considerando che già adesso nella squadra di Pioli ci sono diversi guai muscolari. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di andare fino in fondo oppure se si virerà su altro obiettivo per rinforzare il centrocampo.