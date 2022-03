Serie A, la classifica dopo Milan-Empoli 1-0: rossoneri a più cinque

La classifica aggiornata dopo la vittoria del Milan a San Siro. 1-0 contro l’Empoli grazie al gol di Pierre Kalulu. I rossoneri allungano…

Vittoria meritata ma sofferta per i rossoneri a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli è riuscito a conquistare 3 punti preziosissimi contro un buon Empoli. 1-0 il risultato finale, con Pierre Kalulu che ha segnato il gol decisivo a metà primo tempo.

In generale, la prova della squadra rossonera ha convinto, ma non del tutto, dato che è mancata la serenità che avrebbe trasmesso il doppio vantaggio. Il Milan ha giocato un ottimo primo tempo, ma nel secondo c’è stata qualche difficoltà in più, con l’Empoli tornato in campo più agguerrito. Ma l’importante era vincere e aggiungere punti essenziali alla classifica.

Adesso, il Milan ha confermato il primo posto in classifica, allungando dalla seconda, la rivale Inter. Attualmente sono cinque i punti che separano le cugine milanesi, anche se i nerazzurri dovranno sfidare domani il Torino di Juric, e inoltre recuperare la gara contro il Bologna.

I rossoneri però possono passare un fine settimana tranquillo in attesa della prossima giornata di Serie A. Il Napoli, che domani affronterà l’Hellas Verona in trasferta, si trova invece a a sei punti dal Milan. Mentre la Juventus, vittoriosa oggi contro la Sampdoria, rimane a meno sette dalla squadra rossonera.