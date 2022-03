ULTIM’ORA – Milan, affaticamento muscolare: salta l’Empoli?

Il rossonero ha accusato un problema ieri e Pioli starebbe pensando ad una soluzione alternativa in vista di stasera.

Non arrivano buone notizie in vista della partita di stasera. Il Milan potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave contro l’Empoli, a causa di un nuovo infortunio.

Stefano Pioli (©LaPresse)

L’inviato di Sky, Peppe Di Stefano, ha infatti spiegato che Franck Kessie potrebbe partire dalla panchina in questo match contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. Il centrocampista ivoriano ha infatti accusato un affaticamento muscolare nella giornata di ieri e Stefano Pioli avrebbe pensato di non farlo partire dal primo minuto stasera a San Siro.

La gara è molto importante in chiave classifica e il tecnico vuole schierare solo gli uomini che sono al meglio. Al suo posto sulla trequarti toccherebbe quindi a Brahim Diaz. Lo spagnolo può tornare quindi titolare dopo due partite: nel derby di Coppa Italia era partito dalla panchina e a Napoli non era sceso proprio sceso in campo. Nelle prossime ore si avranno informazioni più certe riguardo questa situazione.