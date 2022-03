Gol Kalulu e primato speciale | In testa ai top 5 campionati

Il Milan in testa alla speciale classifica dei goal da fuori. Nessuno in Europa come la squadra di Stefano Pioli. Ecco di chi sono i centri rossoneri

Nessuno come il Milan. La squadra rossonera di Stefano Pioli, ieri, battendo l’Empoli, ha rafforzato il primato, portandosi a più cinque sull’Inter, che deve giocare stasera contro il Torino e poi recuperare il match con il Bologna.

Il successo porta la firma di Pierre Kalulu, che ha messo a segno la sua prima rete, in Serie A, con la maglia rossonera. Un gol per nulla banale, un sinistro piazzato da fuori area, che ha fatto impazzire davvero tutti.

Il centro del difensore contribuisce a rendere il Milan primo in classifica in una speciale classifica, quella dei gol da fuori area.

Nessuno, infatti, nei cinque principali campionati europei, come scrive gazzetta.it, riesce a fare meglio degli uomini di Pioli. Sono ben dieci i gol, infatti, arrivati da fuori per il Milan in questa stagione.

Tutto ha avuto inizio il 29 agosto 2021, alla prima partita di campionato i rossoneri battono 4 a 1 il Cagliari: arrivano i centri di Olivier Giroud da dentro l’area ma anche quelli da fuori di Sandro Tonali, su punizione, e Rafael Leao, con l’aiuto di una deviazione di Brahim Diaz.

I 23 ottobre, a Bologna, tutti ricorderete il gol di Bennacer, prima di quello di Zlatan Ibrahimović, che hanno deciso il match.

Lo svedese diventa così protagonista di questa speciale classifica, andando a segno su punizione, in Roma-Milan del 31 ottobre e l’1 dicembre, contro il Genoa, sempre in trasferta.

Il 22 dicembre arriva il quarto gol su punizione, questa volta è Alessandro Florenzi a trovare la rete, ad Empoli, nell’ultima partita dell’anno.

Nel 2022 altri due centri, prima di quello di Pierre Kalulu, ammirato ieri: il gol del momentaneo vantaggio di Leao contro lo Spezia, e quello del pareggio, contro la Salernitana, di Ante Rebic.

Sono così tre le reti di Ibrahimovic, due Rafael Leao, e uno a testa per Tonali, Bennacer, Florenzi, Rebic e Kalulu.

I dieci gol del Milan da fuori

Sandro Tonali su punizione Milan-Cagliari 4-1, 29 agosto 2021

Rafael Leao Milan-Cagliari 4-1, 29 agosto 2021

Ismael Bennacer Bologna-Milan 2-4, 23 ottobre 2021

Zlatan Ibrahimovic Bologna-Milan 2-4, 23 ottobre 2021

Zlatan Ibrahimovic su punizione Roma-Milan 1-2, 31 ottobre 2021

Zlatan Ibrahimovic su punizione Genoa-Milan 0-3, 1 dicembre 2021

Alessandro Florenzi su punizione Empoli-Milan 2-4, 22 dicembre 2021

Rafael Leao Milan-Spezia 1-2, 17 gennaio 2022

Ante Rebic Salernitana-Milan 2-2, 19 febbraio 2022

Pierre Kalulu Milan-Empoli 1-0, 12 marzo 2022