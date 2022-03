Le indicazioni di Maignan e il gol di Kalulu: San Siro esplode – VIDEO

La scena più rappresentativa della serata di ieri a San Siro. La strana posizione di Maignan che anticipa il gol vittoria di Kalulu.

Un successo di misura che vale tantissimo. Il Milan ieri sera ha battuto un buon Empoli a San Siro, dando una sterzata al proprio cammino verso il primo posto in classifica.

Non sarà stato un match spettacolare o ricco di gol, ma la cosa fondamentale per la squadra di Stefano Pioli è stata portare a casa i 3 punti. Ma anche migliorare negli scontri con le formazioni della parte ‘destra’ della classifica, contro le quali in passato il Milan ha perso fin troppe occasioni.

Il momento clou dell’incontro di ieri è arrivato al minuto 19. Punizione dal limite per il Milan, con Olivier Giroud presentatosi sul punto di battuta. Da questo calcio piazzato nasce, anche imprevedibilmente, il gol-vittoria siglato da Pierre Kalulu. Un’azione ripresa dai tifosi di San Siro che ha generato diverse particolarità.

Maignan, cosa ci fai a metà campo sulla punizione?

Il video in questione, estratto dalla tribuna opposta a quella addetta alla stampa, mette in evidenza un particolare. Mike Maignan, portiere titolare del Milan, si trova quasi incomprensibilmente a metà campo prima della battuta della punizione.

Il portiere gesticola fortemente verso l’area di rigore empolese, quasi come volesse richiamare qualcuno. Chi era allo stadio si è accorto che Maignan stava in pratica indicando il giusto posizionamento alla mini-barriera rossonera, piazzata accanto a quella dell’Empoli per cercare di infastidire il portiere avversario Vicario.

Uno schema forse stabilito da Pioli e dai suoi tattici in allenamento, chiamando così Maignan ad un compito anche offensivo. Dalle immagini inoltre si comprende l’intelligenza di Pierre Kalulu, autore della rete decisiva. Sulla punizione di Giroud si piazza in posizione strategica, intorno alla trequarti, per poi accorciare al momento della respinta della barriera.

E’ l’ex Lione infatti a trovare il pallone vagante ed a calciare immediatamente verso la porta avversaria. Un sinistro chirurgico e tutt’altro che improvvisato, che sorprende Vicario e porta in vantaggio il Milan. Dalla visuale suddetta si nota la splendida coordinazione, seguita dall’esplosione di gioia di tutta San Siro.

