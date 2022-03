Problema per Tonali in Milan-Empoli: nessun virus, ecco cosa è successo

Ecco come sta Sandro Tonali. Il calciatore ha fatto spaventare i tifosi durante Milan-Empoli. Fortunatamente il numero otto ha poi portato a termine il match. Ecco cosa è successo

Attimi di paura per Sandro Tonali, che nel corso del primo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, si è accasciato a terra. Come successo contro la Salernitana, i tifosi del Diavolo hanno sudato freddo per il centrocampista italiano, che fortunatamente, poi, ha proseguito regolarmente, giocando l’intero match.

Durante lo stop dell’ex Brescia, sono entrati in campo anche i sanitari del Milan. Nessun intervento, però, ma solo una chiacchiera fitta tra le parti. Molti a pensare che dietro al malessere di Sandro Tonali ci fossero dei problemi gastrointestinali.

Parla la fidanzata

A far chiarezza in merito alle condizioni del calciatore ci ha pensato la fidanzata, Juliette Pastore: “Sandrino sta bene – scrivo su una storia Instagram di pochi minuti fa – nessun virus… Ieri si è sentito male perché ha preso una gomitata ma oggi sta benissimo”.

Vengono spazzati via tutti i dubbi, in merito, alle condizioni del centrocampista italiano, che sarà certamente pronto per la prossima partita, contro il Cagliari. Una partita che chiaramente sarà ancora una volta da vincere.