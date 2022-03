Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Napoli

La classifica di Serie A dopo il successo degli azzurri al Bentegodi. Milan ancora in testa.

Il Napoli vince a Verona e si riscatta dopo la sconfitta contro il Milan di domenica scorso. La squadra di Spalletti ottiene tre punti importantissimi al Bentegodi e sale a quota 60 in classifica, restando in scia dei rossoneri.

Decisiva la doppietta di Victor Osimhen che sale a quota 9 gol in campionato. Inutile il gol di Faraoni con cui i gialloblu avevano accorciato le distanze. Il Milan è ora a tre punti di vantaggio sui partenopei e attende la sfida dell’Inter di stasera contro il Torino di Ivan Juric. In questo momento sono due le gare in meno per i nerazzurri, che dovranno infatti recuperare anche una partita con il Bologna.

Non va dimenticata poi la Juventus che ieri ha vinto a Marassi con la Sampdoria e rimane ancora a contatto con il trio di testa. La prossima settimana il Napoli ospita l’Udinese mentre l’Inter aspetta a San Siro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Pioli faranno invece visita al Cagliari di Mazzarri.

Ecco la classifica attuale:

Milan 63

Napoli 60

Inter 58

Juventus 56

Roma 47

Atalanta 46

Lazio 46

Fiorentina 46

Verona 41

Sassuolo 40

Torino 34

Bologna 33

Empoli 32

Udinese 29

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 18

Salernitana 16