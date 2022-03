Milan, Seedorf fa impazzire i tifosi: il messaggio per Maldini e Pioli – FOTO

Gran bel messaggio social di Clarence Seedorf dopo la visita odierna a Milanello. L’ex centrocampista rossonero tifa Milan più che mai…

Il Milan oggi ha svolto un allenamento speciale. La squadra ha lavorato sotto gli occhi attenti di due grandi ex giocatori. Clarence Seedorf e Miroslav Klose hanno fatto visita presso il centro sportivo di Carnago per assistere alla seduta odierna dei rossoneri.

Due presenze che hanno reso ancora più piacevole e avvincente il clima di Milanello, un ambiente che attualmente è pieno di sogni, speranze e tanta adrenalina. Il Diavolo è li, in cima alla classifica; capolista assoluto. È chiaro che è presto per parlare di scudetto, ma i risultati non possono far altro che far ben sperare.

Klose e Seedorf, come mostrano le belle foto postate dall’AC Milan, hanno passato l’intero pomeriggio a Milanello. Chiacchiere, sorrisi e abbracci tra i due e lo staff rossonero. In particolare, sono numerosi gli scatti che ritraggono Clarence e Seedorf a colloquio con Maldini, Massara e Pioli.

Non mancano le immagini a ritrarre i due con i giocatori milanisti. Molto bella è ad esempio la foto dell’abbraccio tra Seedorf e Leao.

Proprio l’ex centrocampista rossonero ha dedicato un gran bel messaggio al Milan sui social dopo la visita odierna a Milanello.

Seedorf: “Bello vedere Ibra e tutta la squadra”

Clarence Seedorf è sicuramente uno degli ex rossoneri ad aver dimostrato più fedeltà al Milan anche dopo la carriera di calciatore. Un affetto, una devozione a questi colori, che l’olandese ha espresso su Instagram dopo la visita di oggi a Milanello. L’ex centrocampista ha manifestato tutta la sua gioia per l’incontro, e infine ha incoraggiato alla grande Paolo Maldini e Stefano Pioli a continuare con gli ottimi risultati sin qui raggiunti.

Questo il messaggio del caro Clarence:

Grazie Paolo Maldini e Stefano Pioli per avermi ospitato oggi al magico Milanello. Bello vedere Ibrahimovic e tutta la squadra del Milan, oltre ad alcuni membri storici dello staff, dal ristorante al reparto medico e ai tifosi rossoneri. Maldini e Pioli, continuate il grande lavoro che state facendo! Forza Milan

Le parole dell’ex rossonero hanno letteralmente scatenato l’affetto dei tanti tifosi, che hanno sommerso il post di Seedorf di cuori e frasi d’amore.