Kessie, rifiutate due ricche offerte: una sola destinazione in testa

Ormai il centrocampista ha le idee chiare: c’è solo una destinazione possibile nel suo futuro

Non bisognerà aspettare ancora molto per scoprire il futuro dei giocatori rossoneri in scadenza. Già in questi giorni stanno arrivando novità importanti in tutte le direzioni e a breve si dovrebbero sapere le cose con certezza.

Non sembrano esserci tante chance di permanenza ad esempio per Romagnoli e Kessie. Sul primo è tornata forte la Lazio, pronta ad offrire un ingaggio da 3,2 milioni al difensore. Ancora meno possibilità di rimanere le ha Franck Kessie, che probabilmente da questa estate non ha mai pensato a rinnovare con il Diavolo. Lui e il suo agente Atangana hanno detto no alle importanti proposte della dirigenza rossonera, che tra l’altro era di molto superiori al suo stipendio attuale. Dopo tutti questi mesi sembra che la telenovela si stia per concludere, con il giocatore.

Dalla Spagna si è parlato con forza di un accordo già raggiunto con il Barcellona. Lo ha raccontato, per essere precisi, Gerard Romero, sul proprio profilo Twitter. Notizia che sta trovando conferme anche in Italia. Come riportato da Fabrizio Romano, nelle trattative ha avuto un ruolo fondamentale il tecnico Xavi.

L’esperto di mercato ha specificato che il centrocampista ivoriano ha rinunciato a due offerte dalla Premier League, che superavano economicamente quella del club spagnolo. Tanta quindi la voglia di Kessie di trasferirsi in Catalogna, dove comunque non andrà a guadagnare poco. Viene sempre specificato che non è stato ancora siglato nessun contratto tra il giocatore e il Barca, ma per ora stiamo parlando solo di un accordo verbale.

Le probabilità che Kessie diventerà un giocatore del Barcellona dal prossimo continuano però a crescere, con classe ’96 che sembra destinato a questa nuova esperienza in Liga, dove prenderà parte al progetto di rinascita di uno dei club più importanti degli ultimi anni nel panorama calcistico mondiale.

Il Milan ovviamente si sta già concentrando sul futuro e su come rinforzare la metà campo dopo la partenza di un uomo importante come l’ivoriano. Al gruppo si aggiungeranno da luglio sicuramente Tommaso Pobega e Yacine Adli, dopodiché ci si aspetta il colpo grosso. Il favorito è Renato Sanches del Lille (colloqui avviati già a gennaio) e una delle alternative è Kamara del Marsiglia, per il quale però è in pole l’Atletico Madrid.

