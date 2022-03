Milan, nuovi valori di mercato: da Kalulu a Leao, le cifre aggiornate

Il sito specializzato Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori: ci sono variazioni che riguardano anche quelli del Milan.

Uno dei siti web più seguiti per conoscere dettagli su campionati, squadre e calciatori è senza dubbio Transfermarkt. Il noto portale specializzato indica anche le valutazioni dei cartellini, soggetti ad aggiornamenti basati sul rendimento che i giocatori hanno in campo.

Proprio oggi Transfermarkt ha effettuato un atteso aggiornamento sui valori di mercato e c’era grande curiosità di vedere alcuni cambiamenti. I tifosi del Milan a volte fanno notare che la squadra di Stefano Pioli viene un po’ sottovalutata, però l’ultimo upgrade ha portato alcuni calciatori a vedersi assegnato un potenziale prezzo maggiore.

Spicca senza dubbio Rafael Leao, che da 35 milioni di euro è passato a 50. Il talento portoghese è maturato in questa stagione e ha collezionato finora dei numeri importanti (11 gol e 6 assist in 32 presenze). Inevitabile che il suo valore di mercato sia cresciuto nel corso dei mesi. In realtà, il club lo considera ancora più prezioso e oggi non accetterebbe un’offerta da 50 milioni.

Calciomercato Milan, cambiano i valori di alcuni giocatori

Un altro aggiornamento molto atteso riguardava la valutazione di Pierre Kalulu. Il difensore francese, reduce dal gol-vittoria in Milan-Empoli e da diverse prestazioni positive, è salito da 10 a 17 milioni di euro. È il prezzo giusto? Probabilmente in una eventuale trattativa Paolo Maldini e Frederic Massara chiederebbero di più. Sicuramente l’ex Lione è destinato a valere sempre di più.

Stesso discorso per Sandro Tonali, passato da 35 a 40 milioni. Un +5 che è merito di un rendimento sempre di buon livello in questa stagione. Poche le partite nelle quali il centrocampista bresciano non ha convinto. Con Leao è quello che più cresciuto rispetto alla scorsa annata. Pioli lo ha detto in più occasioni. E i margini di crescita sono ancora notevoli.

A sorpresa, è aumentato pure il valore di Marko Lazetic. Il 18enne attaccante serbo è approdato al Milan nel mercato di gennaio per circa 4 milioni e finora non è mai sceso in campo. Transfermarkt ha stabilito che adesso il suo valore non è più di 1,5 milioni ma di 3. Il passaggio in maglia rossonera ha sortito questo effetto, anche se l’ex Stella Rossa Belgrado deve dimostrare ancora cosa è in grado di fare.

Da segnalare pure che alcune valutazioni sono scese, cinque nello specifico:

Tiemoué Bakayoko , da 16 a 13 milioni.

, da 16 a 13 milioni. Franck Kessie , da 48 a 45 milioni.

, da 48 a 45 milioni. Brahim Diaz , da 25 a 22 milioni.

, da 25 a 22 milioni. Ante Rebic , da 27 a 22 milioni.

, da 27 a 22 milioni. Samuel Castillejo, da 5,5 a 4,5 milioni.

Nel complesso il valore della rosa del Milan è di 480,10 milioni, è la quarta del campionato italiano. Davanti ci sono Juventus (553,40), Inter (528,90) e Napoli (493,85).

Il giocatore più prezioso della Serie A è Dusan Vlahovic della Juventus: 85 milioni. Dietro di lui ci sono Lautaro Martinez, Niccolò Barella, Federico Chiesa, Matthijs De Ligt e Sergej Milinkovic-Savic a quota 70.