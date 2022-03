Offert shock: 70 milioni sul tavolo | La decisione del Milan

Offerta da 70 milioni di euro rispedita al mittente. Il Milan vuole continuare con il proprio calciatore. Il punto sulla trattativa

E’ Rafael Leao l’uomo copertina del momento. Nessuno come il portoghese è maturato così tanto in questa stagione nel Milan.

I rossoneri nell’ultimo periodo sono stati trascinati dalle giocate del calciatore, che ha letteralmente migliorato i suoi numeri. E’ già in doppia cifra e in 32 partite disputate, sono undici i centri stagionali, oltre che sei assist.

Ma la crescita più più importante va oltre i gol: Leao, infatti, riesce a restare in partita fino all’ultimo secondo. I suoi dribbling sono devastanti come sempre. Nessun può contenerlo ma quando finisce la benzina, non sparisce come succedeva la passata stagione ma continua a rendersi utile con la sua qualità e non mancano i ripiegamenti difensivi, che tanto piacciono a mister Stefano Pioli.

Rafael Leao, inevitabilmente, è finito sotto gli occhi dei riflettori. Impossibile non accorgersi di un talento puro come quello del portoghese che sta venendo fuori proprio adesso. In giro per l’Europa, l’ex Lille ha sempre avuto grandi ammiratori, che in questi giorni sono tornati alla carica.

Vi abbiamo parlato dei rumors legati all’interesse del Manchester City di Pep Guardiola o a quella del Barcellona, che penserebbe a lui per rafforzare l’attacco.

Stamani La Gazzetta dello Sport, riporta del desiderio del Psg di portare a Parigi Rafael Leao. I francesi sarebbero addirittura pronti a mettere sul tavolo ben 70 milioni di euro per il Diavolo e 6 netti a stagione per il calciatore. L’intenzione del Milan, però, è quella di rispedire al mittente l’offerta dei parigini.

Contratto pronto

E’ dello stesso avviso Leao, che ha voglia di proseguire la sua avventura con la maglia del Diavolo addosso. Ha voglia di vincere e come ha detto, in una recente intervista, di scrivere pagine di storia importanti con il Milan.

E’ evidente che serve la firma sul rinnovo per spazzare via ogni dubbio. Serve una fumata bianca che non è ancora non è arrivata: a rallentare il tutto è la causa con lo Sporting. Sono attese novità in merito già il prossimo mese. Una volta risolto questo si convolerà a nozze.

Il contratto d’altronde è già pronto: Leao si appresta a firmare un accordo con il Milan, che lo porterà a guadagnare più del triplo rispetto ad oggi. Passerà da 1,4/1,5 a 4,5/5,5 milioni netti con i bonus. La nuova scadenza sarà il 30 giugno 2026