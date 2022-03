Cagliari-Milan, di nuovo infortunato: grave perdita per Mazzarri

Ufficiale l’assenza di un calciatore nel match di campionato che vedrà Cagliari e Milan sfidarsi sabato sera.

Dopo aver sconfitto Napoli ed Empoli, il Milan vuole il tris nella prossima partita di Serie A che prevede una trasferta insidiosa a Cagliari. Anche se la squadra sarda ha perso nell’ultima giornata contro lo Spezia, non va affatto sottovalutata.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno già perso punti preziosi contro le cosiddette medio-piccole e sanno che non possono permettersi passi falsi. Napoli e Inter sono in agguato, pronte ad approfittare di un eventuale risultato negativo dell’attuale capolista della classifica.

All’andata a San Siro i rossoneri vinsero 4-1 grazie ai gol di Sandro Tonali, Rafael Leao e Olivier Giroud (doppietta). Ultimamente non sono più spumeggianti come a inizio campionato, però in Sardegna non devono sbagliare. Fondamentale approcciare bene il match e, soprattutto, vincere. Sarebbero altri 3 punti importantissimi per la corsa Scudetto.

Cagliari-Milan: ufficiale un forfait per la partita di Serie A

Pioli per Cagliari-Milan dovrà rinunciare a Simon Kjaer, la cui stagione è conclusa anticipatamente da tempo. Da capire se Tiemoué Bakayoko recupererà o meno, ma trapela fiducia da Milanello sul suo rientro nella lista dei convocati.

Per quanto riguarda la squadra di Walter Mazzarri, ci saranno diverse assenze: Kevin Strootman, Marko Rog, Sebastian Walukiewicz e anche Nahitan Nandez. Quest’ultimo sembrava in miglioramento, seppur non pronto per esserci contro il Milan, ma è stato vittima di un nuovo infortunio. Il Cagliari ha emesso il seguente comunicato ufficiale sulle sue condizioni fisiche:

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare”.

Stagione maledetta per Nandez, che adesso ha un nuovo problema fisico e dovrà rimanere fuori ancora. Sperava di tornare presto in campo, invece Mazzarri dovrà farne a meno.