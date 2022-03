Milan, si muove Moncada | Vola in Turchia per il difensore!

Un emissario rossonero sarà presente a Istanbul per assistere a Galatasaray-Barcellona: c’è un giocatore nel mirino.

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato sicuramente prenderà almeno un difensore. Con l’addio molto probabile di Alessio Romagnoli, a Stefano Pioli servirà un altro centrale per completare il reparto arretrato.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un’offerta per il rinnovo dell’attuale capitano, ma il suo agente Mino Raiola non l’ha accettata. Sembra che il suo futuro sarà alla Lazio, che può offrirgli un posto da titolare e che sembra aver messo sul tavolo un contratto un po’ più remunerativo.

Sicuramente un peccato per il club rossonero perdere un calciatore di valore come Romagnoli a parametro zero. L’ex Roma si aggiungerà a Franck Kessie, un altro che lascerà Milanello con la stessa modalità e che sembra ormai indirizzato verso il Barcellona.

Moncada presente a Galatasaray-Barcellona: occhi su un difensore

Da mesi è Sven Botman il difensore indicato per sostituire Romagnoli. Mancino come il numero 13 rossonero, la stella del Lille ha un valore di mercato da almeno 30 milioni di euro. Vero che i rapporti con il club francese sono ottimi, però ci sono anche altre pretendenti nella corsa all’ex Ajax e il Milan deve valutare pure delle alternative.

Tra i centrali che piacciono alla società rossonera c’è Victor Nelsson, danese classe 1998 che milita nel Galatasaray. Cresciuto nel Nordjaelland e trasferitosi nel 2019 al Copenaghen, gioca dall’estate 2021 in Turchia e sta facendo molto bene. Si è imposto come titolare nella squadra allenata da Domenec Torrent.

Secondo quanto rivelato da Fotomac.com, la prestazione di Nelsson nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Barcellona ha particolarmente impressionato il Milan e anche il Newcastle United. Non a caso, è stato richiesto l’accredito per consentire agli scout di seguire da vicino il giocatore nel match di ritorno giovedì sera a Istanbul. La fonte turca aggiunge che pure il Lille ha messo gli occhi sul danese, forse proprio per sostituire Botman.

Il Galatasaray ha speso 7 milioni per comprare Nelsson dal Copenaghen e, secondo quanto indicato dal sito specializzato Transfermarkt, adesso il suo valore si attesta sugli 8,5 milioni ma deve essere ancora aggiornato. È probabile che il club di Istanbul chieda almeno il doppio per cedere il suoi gioiello nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Da capire se il Milan si farà avanti concretamente. Il centrale classe 1998 comporterebbe un investimento inferiore a quello necessario per Botman.