Milan, tre firme in arrivo! | La conferma di Sky Sport

Da Sky Sport conferme su tre rinnovi di contratto molto importanti per la società rossonera.

Il Milan nelle settimane scorse ha blindato Theo Hernandez con un nuovo contratto, ma non si ferma. Ha anche altri calciatori importanti con i quali firmare nuovi accordi al più presto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, ormai consapevoli di non poter fare più nulla per trattenere Alessio Romagnoli e Franck Kessie, si sono concentrati su altre trattative. Innanzitutto quelle di quei giocatori che hanno un contratto in scadenza nel giugno 2024.

Theo Hernandez era tra questi e ha rinnovato, così come Matteo Gabbia. Adesso la dirigenza punta a prolungare anche con altri titolari come Ismael Bennacer e Rafael Leao, considerati fondamentali per il progetto tecnico. Non ci sono dubbi sulla volontà di andare avanti con loro.

Bennacer, Leao e Kalulu: rinnovi col Milan vicini

Il giornalista Manuele Baiocchini ha affrontato il tema rinnovi nel suo ultimo intervento a Sky Sport: “In questi giorni il Milan sta facendo diversi appuntamenti con gli agenti di alcuni calciatori che dovranno rinnovare a breve. Uno è Bennacer, siamo vicinissimi al rinnovo fino al 2026. Con Leao si va avanti per cercare un accordo definitivo, si cerca di limare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio”.

Baiocchini dà conferme su Bennacer e Leao vicini alle firme, confermando in aggiunta che la società vuole rinnovare anche il contratto di Pierre Kalulu: “Il Milan vuole premiarlo per la stagione che sta disputando. Il suo contratto verrà adeguato economicamente e prolungato fino al 2026”.

Da diversi giorni si parla del probabile prolungamento contrattuale di Kalulu, arrivato per 450 mila euro dal Lione nell’estate 2020 e rivelatosi un vero colpo azzeccato. Il difensore francese era poco conosciuto, anche perché non aveva mai esordito in prima squadra in patria, però col tempo ha dimostrato di meritare la maglia rossonera.

Kalulu attualmente percepisce uno stipendio da circa 500 mila euro annui e gli verrà almeno raddoppiato. Un premio meritato, perché il suo rendimento è di buonissimo livello. Ci sono tifosi che invocano il suo impiego da titolare in Cagliari-Milan di sabato sera, anche se capitan Alessio Romagnoli sarà a disposizione di mister Pioli. “Pierino” ha conquistato i milanisti.