Viareggio Cup, 72a edizione: il calendario del Milan e le squadre partecipanti

Oggi inizia il Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più importanti. Dopo due anni di pausa causa pandemia, si gioca la 72^ edizione

Inizia oggi l’edizione numero 72 della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più importanti della storia del calcio italiano. Il Milan, com sempre, è fra le squadre partecipanti e ha già cominciato il suo cammino con la prima partita, in programma oggi. Ci sono tante altre squadre dei settori giovanili del nostro calcio, ma non mancano anche alcune partecipanti stranieri, provenienti da tutto il mondo.

Il Milan inizierà oggi il torneo con la prima partita contro il Westchester United, uno dei club stranieri partecipanti (Stati Uniti). Dopodiché, la squadra rossonera tornerà in campo venerdì e lunedì ed affronterà due squadre italiane: Parma e Carrarese. Ecco di seguito tutti i dettagli sul torneo di quest’anno: il calendario dei rossoneri e tutte le squadre partecipanti.

Squadre partecipanti

Atalanta

Bologna

Carrarese

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Milan

Monterosi

Parma

Pisa

Pistoiese

Pontedera

Rappresentativa Serie D

Sassuolo

Siena

Spal

Alex Transfiguration (Nigeria)

Apia Leichhardt (Australia)

Don Torcuato (Argentina)

Garden City Panthers (Nigeria)

Jovenes Promesas (Spagna)

UYSS New York (USA)

Westchester United (USA)

Viareggio, il calendario del Milan: fase a gironi

Mercoledì 16 marzo:

MILAN-WESTCHESTER UNITED

Stadio Comunale (ore 15:00)

Venerdì 18 marzo:

MILAN-PARMA

Stadio “Raciti” (ore 15:00)

Lunedì 21 marzo:

MILAN-CARRARESE

Stadio “dei Marmi” (ore 15:00)

Milan al Viareggio Cup con due squadre

Le ultime due edizioni della Viareggio Cup sono state annullate a causa della pandemia. Torna da quest’anno e si giocherà fra il 16 e il 30 marzo. Il Milan partecipa con due squadre: l’U18 di Mister Terni e la Primavera femminile di Mister Corti. L’ultima volta il Milan aveva partecipato con l’U19 maschile.