È a Milano e si fa la foto con Ibrahimovic: l’inglese può arrivare a zero

Curiose le foto che ritraggono Zlatan Ibrahimovic con il fantasista inglese! Il giocatore si trova a Milano ed è sempre piaciuto al club rossonero. Qualche indizio di mercato?

Da pochi minuti un post Instagram sta facendo milioni di like. Si tratta della pubblicazione social del giocatore inglese, che in compagnia di Zlatan Ibrahimovic ha scattato qualche foto in giro per Milano. Ma cosa ci farà il fantasista in Italia? Il post è davvero curioso ed ha già infiammato gli animi dei tanti tifosi rossoneri.

Il fantasista del Manchester United è un profilo che da tempo stuzzica i desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara. In più, non ha mai trovato lo spazio sperato nelle gerarchie dei Red Devils, e il suo contratto in scadenza in estate lo pone al centro di tante discussioni di mercato. Difficile che rinnoverà il suo accordo con lo United, dato che nonostante le grandi doti non ha mai trovato la giusta fiducia dei vari tecnici passati per la panchina di Old Trafford.

Il giocatore in questione è Jesse Lingard che ha comunque approfittato della sosta dalla Premier del suo Manchester United – i Red Devils torneranno in campo il 2 aprile – per godersi un bel viaggetto in Italia e a Milano. Il classe 1992 ha ovviamente scelto un’ottima compagnia, dato che nel post social è presente una foto che lo ritrae in compagna di Re Zlatan.

È chiaro che la sua presenza a Milano e con Ibrahimovic pone degli interrogativi e scatena le voci di mercato.

Milan, urge trequartista: Lingard è un’opzione?

Come accennato, Jesse Lingard è uno di quei profili che il Milan ha sempre apprezzato e osservato. L’inglese ha dalle qualità indiscusse e lo ha dimostrato ampiamente quando ha avuto lo spazio adatto ad esprimerlo, ovvero nella sua breve esperienza al West Ham.

Adesso è in cerca di una squadra che lo possa mettere a suo agio. Il Milan potrebbe fare al caso di Jesse? La maggioranza risponderà certamente di si. La squadra di Pioli ha da tempo bisogno di un rinforzo nel ruolo di trequartista, dato che il solo Brahim Diaz non ha convinto e non è stato all’altezza del compito (almeno nella seconda parte di stagione).

Non aver acquistato un altro trequartista in estate è pesato nell’arco di questa campionato, nonostante Pioli e il Milan siano stati in grado di far fronte ad ogni ostacolo. Ma in estate sarà d’obbligo investire su un talento per quella posizione. Lingard potrebbe essere una valida opzione, ed in più anche conveniente.

Molto probabilmente lascerà lo United a giugno a parametro zero, e il suo ingaggio percepito attualmente non è così esagerato. Il 29enne guadagna circa 4 milioni di euro; una somma che il Milan potrebbe concedere ad un giocatore di questo livello. Ma è chiaro che trasferendosi a costo zero le pretese di Lingard e dei suoi agenti potranno essere ben superiori.

Ad oggi si fantastica soltanto, ma la visita del giocatore a Milano, e per lo più con Ibrahimovic, ha fatto drizzare le antenne.