Milan, Ballo-Touré non convince | Nuovo terzino dalla Serie A!

Il futuro di Ballo-Touré in maglia rossonera è incerto e il club sta pensando di rimpiazzarlo: circola il nome di un terzino italiano.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato ha un po’ sorpreso la decisione del Milan di puntare su Fodé Ballo-Touré come vice di Theo Hernandez. Il 25enne senegalese era una riserva nel Monaco e c’erano dubbi sul fatto che potesse essere il terzino sinistro giusto sul quale investire.

Lo scetticismo è anche aumentato vedendo i commenti sui social network di alcuni tifosi della squadra monegasca, che hanno accolto con felicità la cessione del giocatore. Un insieme di fattori, dunque, ha fatto scattare un campanello d’allarme tra la tifoseria rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara, però, hanno scelto di investire 4,2 milioni di euro e di credere nel laterale mancino cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain e che ha indossato anche la maglia del Lille prima di trasferirsi nel Principato. Il suo rendimento, però, non ha convinto particolarmente finora.

Calciomercato Milan, via Ballo-Touré: il rimpiazzo viene da Empoli?

Ballo-Touré in questa stagione ha collezionato complessivamente 11 presenze, senza fare gol e assist. Ha alternato prestazioni da 6 ad altre non entusiasmanti. Sicuramente la più brutta è stata quella nel derby di campionato contro l’Inter disputato nel girone d’andata. Provocò con un errore incredibile un rigore a favore dei nerazzurri e venne sostituito nell’intervallo.

Il Milan ha parecchi dubbi sulla sua permanenza a fine stagione. Nell’ultima partita di Serie A contro l’Empoli mancava Theo Hernandez per squalifica, ma Stefano Pioli ha preferito utilizzare un terzino destro come Alessandro Florenzi per sostituire l’ex Real Madrid. Un chiaro segnale che l’allenatore non si fida del senegalese.

Ci sono buone possibilità che l’ex Monaco lasci Milanello nella prossima sessione estiva del calciomercato. Non dovrebbe essere un problema vendere il suo cartellino in Ligue 1 a un prezzo simile a quello di acquisto, evitando così una minusvalenza a bilancio.

Il Milan nel frattempo sta riflettendo su come sostituire Ballo-Touré e valuta più terzini mancini. Tra i nomi nella lista di Maldini e Massara c’è anche quello di Fabiano Parisi, come rivelato dal quotidiano Tuttosport. Il classe 2000 sta disputando una buona stagione e piace alla dirigenza rossonera, che lo sta monitorando come altre squadre della Serie A. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato è di soli 3,5 milioni. Ma è destinato a crescere prima della fine del campionato.