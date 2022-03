ML – Giroud ancora in gruppo, Tonali assente: il motivo

Arrivano notizie da Milanello sulle condizioni di alcuni giocatori della squadra di Pioli in vista della trasferta di Cagliari.

Sabato il Milan giocherà in Sardegna e sarà chiamato a proseguire la striscia vincente di risultati iniziata contro il Napoli e proseguita contro l’Empoli. A Cagliari serve la terza vittoria consecutiva per continuare a coltivare il sogno Scudetto.

La squadra di Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez, che rientra dalla squalifica e che sarà regolarmente titolare. Come sarà titolare anche Olivier Giroud, che l’altro ieri non si era allenato poiché costipato e che anche oggi ha lavorato regolarmente in gruppo.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, anche Fikayo Tomori come il centravanti francese si è allenato normalmente con i suoi compagni. Qualche linea di febbre per Sandro Tonali, che Pioli spera di avere a disposizione per la trasferta di sabato a Cagliari. L’ex centrocampista del Brescia oggi non si è allenato a Milanello.

In casa Milan l’auspicio è che smaltisca la febbre in fretta e possa essere aggregato al gruppo domani a Milanello per preparare la sfida contro la squadra di Walter Mazzarri.