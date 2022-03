Newcastle, ancora concorrenza al Milan | 60 milioni per l’attaccante

Secondo note fonti spagnole, il Newcastle ha messo nel mirino un attaccante molto gradito a Maldini e al Milan. Gli inglesi sono pronti a soddisfare le richieste economiche…

Il Milan è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione. A prescindere da come si concluderà il campionato, il progetto tecnico rossonero ha tutta l’intenzione di aumentare il tasso tecnico della rosa di Stefano Pioli. Un atto dovuto e volto a trovare la competitività dei grandi palcoscenici europei.

Negli ultimi giorni, le discussioni di mercato in ottica Milan si sono molto focalizzate sul fatidico attaccante che arriverà a Milanello in estate. È risaputo che c’è ancora parecchia incertezza sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. A fine stagione lo svedese tirerà le somme e deciderà se continuare o meno per un altro anno.

Maldini e Massara, consci dell’età di Ibra e dei suoi tanti problemi fisici, sono quindi obbligati a guardarsi intorno e ricercare un nuovo innesto per l’attacco di Pioli. Attualmente il nome più in voga è quello di Divock Origi. La notizia dei contatti con l’entourage del belga, al quale scadrà il contratto con i Reds a giugno, ha stupito la maggioranza.

Si dice che il Milan sia pronto a trovare l’accordo totale per l’estate e ad assicurarsi un ottimo profilo a parametro zero. Oltre ad Origi, però, sono stati molto discussi anche i nomi di Andrea Belotti e Jonathan David. Quest’ultimo, rispetto al Gallo e all’attaccante del Liverpool, richiederebbe un investimento economico molto oneroso.

David sotto i riflettori d’Europa: pronta l’offerta

Il Lille, per far partire il suo gioiello offensivo, è pronto a chiedere una somma tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un costo assolutamente fuori portata per le tasche rossonere, ed è per questo che Maldini sta optando per profili più maturi e sostenibili per l’economia del club. I buoni rapporti tra il Milan e il Lille non basterebbero ad agevolare il possibile affare.

C’è però chi è già pronto a fare carte false per aggiudicarsi il talento canadese classe 2000. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, Jonathan David è seguito con attenzione da Inter, Borussia Dortmund e Newcastle.

Il club inglese è però quello pronto a soddisfare le pretese economiche del Lille, con i 60 milioni di euro pronti per l’investimento. Si sa, i Magpies, con la nuova proprietà saudita, versano in perfette condizioni di benessere economico e sono pronti a migliorare il tasso tecnico della rosa per entrare in pianta stabile nel calcio che conta. David, secondo la medesima fonte, è l’obiettivo numero uno del Newcastle per la prossima stagione.

Dal suo canto, il giocatore ha saputo dell’interesse degli inglesi, ma secondo todofichajes sta prendendo tempo per vederci più chiaro sul progetto. A prescindere se il Lille troverà l’accordo col Newcastle, spetterà al canadese l’ultima parola.