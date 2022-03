Niente da fare per Giroud: è out come Kalulu

Olivier Giroud non è tra i convocati del tecnico. Assente anche il compagno al Milan, Pierre Kalulu. Il bomber sarà a disposizione di Pioli

Niente da fare per Olivier Giroud. L’attaccante francese non prenderà parte alle partite della sua Nazionale. Il calciatore non è stato convocato da Didier Deschamps per le sfide amichevoli contro la Costa d’Avorio e il Sudafrica, in programma a Marsiglia e a Lilla. Non sono bastati i gol decisivi contro l‘Inter e il Napoli, per convincere il Commissario tecnico transalpino a richiamarlo.

Diversamente da Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, chiamati dai rispettivi Ct, Giroud potrà dunque rimanere a Milano, durante la pausa per Nazionali, a ricaricare le pile in vista delle ultime partite della stagione.

“Giroud ha segnato gol importanti per il Milan, sono felice per lui ma ho delle scelte da fare – afferma Deschamps in conferenza stampa – So benissimo di cosa sia capace. Rimane ovviamente selezionabile e disponibile per la Nazionale, anche se non ci sarà questa volta”.

Giroud non è l’unico francese rossonero assente tra i convocati. Forse è presto per pensare alla Nazionale, ma un po’ Pierre Kalulu ci sperava. Il difensore del Milan è stato l’autentico protagonista dell’ultimo periodo. Non sono bastati, però, i grandi match fatti ma siamo certi che avrà modo per convincere Deschamps. Il tempo, d’altronde, è dalla sua parte.

Due convocati

Ci sono regolarmente, invece, Theo Hernadez e Mike Maignan. Il terzino è ormai diventato un punto fermo della squadra transalpina. Il portiere rossonero non si è ancora guadagnato il posto da titolare. Il prescelto resta Lloris ma in queste amichevoli dovrebbe esserci spazio anche per lui.

L’ultima partita della Nazionale francese è in programma il 29 marzo. Il giorno dopo Hernandez e Maignan saranno dunque attesi a Milano, per riprendere gli allenamenti in vista del match di campionato contro il Bologna, di cui non si conosce ancora la data.

I convocati della Francia:

Portieri: Aréola, Lloris, Maignan

Difensori: Clauss, Digne, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Varane.

Centrocampisti: Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouameni.

Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku.

E’ da poco uscita anche la lista dei convocati della Nazionale inglese. Non c’è Fikayo Tomori, che resterà a Milano