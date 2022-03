“No alla Roma, giocherà nel Milan”: l’annuncio dalla Spagna

In Spagna non alcun dubbio: il calciatore sarà un nuovo acquisto del Milan e vestirà la maglia rossonera. Rifiutata la proposta della Roma

Il calciomercato del Milan inizia a prendere forma. La qualificazione alla Champions League sempre più vicina ha spinto la dirigenza a muoversi con forza su alcuni obiettivi.

Come vi abbiamo raccontati, i rossoneri hanno trovato una base di accordo con Sven Botman. L’olandese è il nome in cima alla lista per rafforzare il pacchetto arretrato. Serviranno circa 30 milioni di euro per avere il via libera da parte del Lille ma salvo clamorosi colpi di scena, il classe 2000 giocherà al fianco di Fikayo Tomori, nella retroguardia di Stefano Pioli.

Il mister, chiaramente si aspetta altri rinforzi. Almeno un colpo a centrocampo, per sostituire il partente Franck Kessie ma anche due attaccanti. Un centravanti, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Zlatan Ibrahimović, e un esterno destro d’attacco.

Le ultime indicazioni spingono a pensare che i soldi destinati a rafforzare l’attacco, verranno spesi per l’ala. Per la punta centrale si pensa sempre più di portare a Milano, un calciatore a costo zero.

Affare fatto

L’idea calda è quella legata a Divock Origi. Il calciatore belga è balzato in testa alle preferenze del duo Maldini e Massara, che sono a lavoro per trovare un accordo con il suo entourage.

Origi e il Liverpool hanno la possibilità di andare avanti ancora un’altra stagione ma le indicazioni che arrivano dall’Inghilterra spingono a pensare che le parti si separeranno al termine della stagione, permettendo al Milan di acquistarlo a zero.

TodoFichajes.com, in Spagna, non ha alcun dubbio: Origi la prossima stagione vestirà la maglia del Milan. L’ex Lille, si legge, avrebbe sul tavolo anche un’offerta da parte della Roma ma il belga ha scelto il progetto rossonero e dalla prossima estate sarà così a disposizione di mister Pioli