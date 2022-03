Playoff Mondiali, Leao convocato dal Portogallo: presenti anche due ex Milan

Leao fa parte della lista dei giocatori chiamati dalla nazionale portoghese per i playoff delle Qualificazioni al Mondiale 2022.

La grande crescita e le ottime prestazioni con la maglia del Milan hanno consentito a Rafael Leao di prendersi anche la maglia del Portogallo. Era già nel giro dell’Under 21 in precedenza, ma si è meritato anche la convocazione nella nazionale maggiore.

Finora tre presenze, zero gol e un assist (in amichevole contro il Qatar) per il numero 17 rossonero. Non è mai partito titolare finora, ha della concorrenza importante con la quale dover fare i conti. Nel suo ruolo ideale gioca un certo Cristiano Ronaldo, che a volte viene messo anche prima punta e dunque può liberare uno spazio per lui.

Leao sta disputando una buonissima stagione con il Milan e ha voglia di imporsi anche con il Portogallo. Intanto il commissario tecnico Fernando Santos lo ha inserito nella lista dei convocati per il playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Presenti anche due ex rossoneri come Diogo Dalot e André Silva.

La nazionale lusitana affronterà la Turchia giovedì 24 marzo allo stadio Do Dragao di Oporto. In caso di vittoria, se la vedrà nella partita decisiva contro la vincente di Italia-Macedonia che si disputa lo stesso giorno a Palermo. La finale è in programma il 29 marzo. Si attende ancora la lista dei convocati di Roberto Mancini, che dovrebbe arrivare a breve ormai.