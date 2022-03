Tomori out dai convocati: tutti contro il Ct

Niente convocazione in Nazionale per Fikayo Tomori. In Inghilterra la decisione ha spiazzato davvero tutti: ecco la reazione su social

Come scritto in precedenza, Fikayo Tomori non fa parte dei convocati dell’Inghilterra per i prossimi match amichevoli. Il Commissario tecnico dei britannici, Gareth Southgate, ha deciso di non affidarsi il difensore del Milan per le partite contro Svizzera e Costa d’Avorio. Tra i difensori chiamati ci sono Trent A-A, Coady, Guehi, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones e White. No l’ex Chelsea.

Una scelta, questa, che sta facendo tanto discutere in Inghilterra. In Italia, i tifosi del Milan – come è possibile leggere sui social – sono chiaramente stupiti da questa assenza ma ugualmente felici. Tomori potrà rimanere a Milano, ad allenarsi con il resto dei calciatori che non saranno convocati dalle rispettive Nazionali, come Olivier Giroud.

Il difensore potrà così ricaricare le pile in vista della parte finale della stagione, in cui servirà il miglior Tomori per dare l’assalto ai piani alti della classifica.

Southgate nel mirino

In Inghilterra nel frattempo cresce la polemica. Su Twitter sono tanti che non comprendono le scelte di Southgate: tifosi comuni, ma anche giornalisti e profili autorevoli, contro la decisione del commissario tecnico, che ha ignorato le prestazioni di Tomori.

Il calciatore, dopo essere tornato dall’infortunio, ha avuto qualche uscita a vuoto, come contro la Salernitana, ma si è ripreso alla grande e le ultime prestazioni, contro Inter, Napoli ed Empoli sono state al top.

Ecco alcuni tweets che non lasciano dubbi:

Still trying to figure out how Fikayo Tomori didn't get a call-up… 😰 pic.twitter.com/oxVrdMWXvE — SPORTbible (@sportbible) March 17, 2022

Tomori must have done something to Southgate https://t.co/YMBxuMZBvy — Ollie (@OllieC1643) March 17, 2022

Maguire over Tomori is criminal. — Tim (@TimWangYang) March 17, 2022

How is tomori not In this but maguire is https://t.co/LsBjD1CUD1 pic.twitter.com/WBPavMsQQJ — josh (@Joshdcfc1) March 17, 2022

Mings and maguire over Tomori? Seems fair — Kai (@CfcKailash) March 17, 2022

Maguire over Tomori the is no fair — @DREWSIBIYA (@Drew88142443) March 17, 2022

Maguire selected but Tomori isn’t whilst being top of Serbia A😭😭 they’re doing him sooo wrong — El Africano (@GarciaJunior09) March 17, 2022

Mings over Tomori 🙄 what a joke 🤣🤣😂😂😂😂😂 — Sey Banku ❤🇬🇭 (@sey_amen_) March 17, 2022