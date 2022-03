Cagliari, è positivo al Covid: salta il Milan

Mazzarri perde un giocatore in vista di Cagliari-Milan: è stato messo KO dal Covid-19.

Dopo la sconfitta pesante nello scontro salvezza contro lo Spezia, il Cagliari vuole tornare a fare punti. Sabato sera ospita il Milan, capolista della classifica e avversario tutt’altro che facile da sconfiggere.

La squadra di Stefano Pioli ha già fatto vedere di poter essere vulnerabile anche contro le cosiddette medio-piccole. Ha perso punti importanti contro Udinese (due volte), Spezia e Salernitana. La recente vittoria contro l’Empoli a San Siro non è stata una passeggiata, il risultato finale è stato di solo 1-0 e non con un dominio totale.

Walter Mazzarri con i suoi ragazzi ha già fermato squadre come Napoli (pareggio) e Atalanta (vittoria), dunque non i rossoneri non devono sottovalutare affatto l’impegno. I rossoblu hanno anche tanta voglia di riscatto dopo il KO subito a La Spezia e con il pubblico a favore contano di ottenere un risultato positivo sabato sera.

Cagliari-Milan: Mazzarri perde un titolare per il Covid-19

Pioli in Sardegna si presenza senza Simon Kjaer, Daniel Maldini, Samuel Castillejo e Marko Lazetic. Solo la prima è un’assenza pesante, dato che gli altri tre sono riserve dallo scarso minutaggio (il serbo di minuti ne ha collezionati addirittura zero finora). Mazzarri a sua volta deve rinunciare ad alcuni giocatori. L’ultimo ad essersi aggiunto alla lista è Daniele Baselli, risultato positivo al Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari organizzati dal Club è emersa la positività al Covid-19 di Daniele Baselli: il calciatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento.

Sicuramente una perdita della quale Mazzarri avrebbe fatto volentieri a meno. Baselli finora è stato sempre impiegato quando era a disposizione. Nelle cinque presenze collezionate in maglia rossoblu due sono da titolare e tre da subentrato. Ha saltato solo la trasferta vincente contro il Torino, proprio la squadra che ho la ceduto in prestito al Cagliari. Ora deve dare forfait anche contro il Milan. I suoi inserimenti potevano fare molto comodo ai rossoblu.