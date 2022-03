L’Equipe non ha dubbi: “Firmerà con il Milan”

Dalla Francia una conferma molto importante: il giocatore firmerà con il Milan per la prossima stagione. Dopo Botman e Origi, i rossoneri si preparano a chiudere un altro colpo (in largo anticipo).

Una settimana di fuoco in tema calciomercato per il Milan e i suoi tifosi. La notizia che Kessie si è accordato con il Barcellona ha scatenato un domino. I rossoneri hanno accelerato per provare a chiudere subito un acquisto importante: Divock Origi. Ma l’attaccante belga, che arriverebbe a parametro zero, non è l’unico che potrebbe già essere a disposizione di Stefano Pioli per il ritiro di luglio.

L’intenzione del Milan è molto chiara: programmazione. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono farsi trovare pronti e anticipare le mosse si mercato. Ecco perché, ormai più di un mese fa, hanno ospitato in sede gli agenti di Sven Botman, con l’obiettivo di trovare un accordo e mettere questo importante tassello subito dopo la fine della stagione. Al difensore olandese e a Origi potrebbe presto unirsi anche il centrocampista, l’uomo designato per sostituire Franck Kessie. Stamattina da l’Equipe è arrivata una conferma netta.

Milan pronto a chiudere un altro colpo dopo Botman e Origi

Non è una sorpresa: il Milan ha scelto da tempo l’obiettivo numero uno per sostiture l’ivoriano. Ha caratteristiche diverse ma questo offrirebbe a Pioli la possibilità di avere opzioni tattiche ancor più diverse. Il suo nome lo conoscete tutti: è Renato Sanches, uomo chiave per la vittoria della Ligue 1 del Lille lo scorso anno, in scadenza di contratto a giugno 2023. I discorsi con Mendes sono molto avanzati: Maldini ha fatto un tentativo concreto a gennaio per anticiparne l’arrivo ma non si è trovato l’accordo. Arrivo solo rimandato? Sembrerebbe di sì, stando a quanto scrivono in Francia.

Oggi l’Equipe, nella sua edizione cartacea, ha infatti scritto che, tramite una loro fonte interna, hanno saputo che Renato Sanches firmerà presto con il Milan. Una conferma netta e importante da parte del quotidiano più importante del paese. Hanno anche aggiunto che, oltre al portoghese, i rossoneri sono avanti anche per Botman, per un doppio colpo dal Lille che va a risolvere le due lacune della rosa: gli addii di Romagnoli e Kessie, entrambi via a parametro zero. Inoltre, non troppe ore fa, lo stesso Renato aveva lanciato l’ennesimo segnale social: nei commenti di un post di Botman ha scritto “Fra” (diminutivo di fratello) in italiano. Non è la prima volta che succede oltre ai vari ammiccamenti tramite like e altri commenti.