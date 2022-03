Milan, sfida a Inter e Juve per i gioielli dell’Empoli

Il Milan così come Inter e Juventus guarda in casa Empoli: sono tanti gli elementi della squadra di Andreazzoli finiti nel mirino dei tre club italiani. Il punto della situazione

E’ ancora nella mente di tanti l’ottima prestazione fornita dall’Empoli contro il Milan sabato scorso. La partita di San Siro, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, è stata un’occasione per vedere da vicino alcuni calciatori finiti sul taccuino della società rossonera.

Come raccontato, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono rimasti particolarmente impressionati dalle qualità di Krisjan Asllani. Il centrocampista 20enne ha mostrato a tutti la sua personalità, giocando a testa alta contro una squadra importante.

Il playmaker è un’idea per il futuro ma la concorrenza è importante. Come riporta Tuttosport sul calciatore ci sarebbero anche Inter e Juventus, pronte a sfidarsi anche per un altro elemento dei toscani, che tanto al Milan. Stiamo parlando di Mattia Viti, 20enne che sabato scorso ha lasciato spazio a Luperto e Romagnoli, al centro della difesa.

Altri obiettivi dall’Empoli

Chi ha giocato, senza sfigurare sono stati altri due elementi osservati dal Diavolo, oltre che dai bianconeri: il terzino sinistro Parisi e il trequartista Bajrami. Sono due profili da tenere d’occhio perché non costano molto e rappresentano delle alternative importanti ai titolari. Per l’Empoli, chiaramente, è presto per pensare al mercato. Prima va blindata una salvezza, che ad inizio stagione dopo gli ottimi risultati, non è mai apparsa in discussione ma serve fare gli ultimi punti per spazzare via ansie e pressioni.