ML – Cagliari-Milan, buone notizie: sono partiti con la squadra

Notizia importante in casa Milan in vista del match di Cagliari: due giocatori in dubbio alla vigilia dovrebbero esserci domani sera.

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa ha confermato che Sandro Tonali ha avuto l’influenza e ha rivelato che Brahim Diaz ha subito un trauma contusivo nell’allenamento di ieri. Per entrambi oggi molto importante la seduta di rifinitura.

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, sia Tonali che Brahim Diaz sono regolarmente presenti nel gruppo in partenza per la Sardegna. Entrambi hanno superato il provino odierno e dunque sono stati aggregati al resto della squadra per l’insidioso impegno contro i ragazzi di Walter Mazzarri.

Nella giornata di domani Pioli avrà modo di valutare meglio le condizioni dei due calciatori per poi fare le sue scelte di formazione. L’ex Brescia era indicato come titolare prima che si venisse a sapere della febbre che lo aveva colpito. Bisognerà vedere se a Cagliari partirà dal primo minuto, altrimenti sarà Franck Kessie ad affiancare Ismael Bennacer a centrocampo.

E in tal caso verrebbe aggiunto Rade Krunic come trequartista. Con Tonali presente, sennò, l’ivoriano agirebbe di nuovo sulla trequarti. Per quanto concerne Brahim Diaz, in ogni caso partirebbe dalla panchina. La sensazione è che Pioli al momento preferisca inserirlo solamente a partita in corso in caso di necessità. Ha bisogno di più fisicità in campo in questa fase della stagione.

L’ex Manchester City aveva iniziato molto bene l’annata, poi è stato messo KO dal Covid-19 e al rientro non ha più offerto lo stesso rendimento. Solo in poche partite si è rivisto il miglior Brahim Diaz, che non segna addirittura da Spezia-Milan del 25 settembre 2021. In questo momento è Kessie il trequartista titolare, pur non avendo esattamente le caratteristiche da numero 10. Inoltre, il mister spesso lo abbassa in mediana e il modulo diventa un 4-3-3 sostanzialmente.

Tra coloro che sono presenti in gruppo anche Tiemoué Bakayoko, che sta recuperando la condizione fisica dopo un infortunio. Ancora assente Marko Lazetic, che Pioli non ritiene ancora pronto. Out pure Daniel Maldini e Samuel Castillejo.