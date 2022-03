Tomori: “Ho un messaggio per i tifosi. Ibra mi ripete solo una parola”

Le parole di Fikayo Tomori a La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani. Le dichiarazioni del difensore sul Milan e l’obiettivo scudetto

C’è Fikayo Tomori in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani. Il difensore inglese ha rilasciato una lunga intervista, in cui si è parlato dei compagni di squadra, della stagione e dell’obiettivo scudetto.

La strada intrapresa dal Milan appare essere davvero quella giusta. Il centrale, ex Chelsea non ha alcun dubbio: “Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione. Ora dobbiamo insistere: se possibile giocare con ancora più intensità e concentrazione. Saranno elementi fondamentali. Lo abbiamo dimostrato a Napoli: conosciamo la strada da seguire per arrivare dove vogliamo arrivare. E ora ogni partita, da qui alla fine, sarà sempre più decisiva”.

Sfida al Cagliari – “Ai nostri tifosi dico che prendiamo e prenderemo tutte le partite molto seriamente, a prescindere dalla posizione in classifica di chi affrontiamo. Tutte le avversarie possono rivelarsi pericolose”.

Avversarie Scudetto – “L’Inter è un’ottima squadra, il Napoli ha qualità. Mi piacciono anche Juventus e Roma. Non penso ce ne sia una migliore delle altre, ognuna semmai ha punti di forza e debolezze. Come noi del resto, che abbiamo caratteristiche che possono permetterci di vincere contro chiunque. La classifica alla fine dirà chi sarà stata la migliore: oggi premia noi e i nostri punti di forza”.

Campioni a Milanello

Abituati a vincere – “Abbiamo grandi campioni che ci aiutano e ci indicano la strada – prosegue Tomori -. Maignan ha vinto l’ultimo campionato francese con il Lille, Giroud ha sollevato la Coppa del Mondo, Ibra ha una mentalità pazzesca. E nello staff ci sono persone competenti e vincenti come Dida e Bonera. Quando questo gruppo lavora lo fa con grande concentrazione. Siamo giovani, ma determinati”.

Ibra – “Da quando sono arrivato mi ripete solo una parola: vincere. Vincere in ogni situazione, in allenamento, in partita. Dallo spogliatoio al campo, la sua voce si fa sentire sempre. Ci sprona in continuazione e dà un contributo enorme nel farci restare sempre concentrati. E’ il primo a farci notare se dobbiamo correre di più o difendere meglio”.