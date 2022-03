Bennacer: “Volevamo segnare di più ma bene così. La classifica si guarda alla fine”

Le parole del centrocampista rossonero, autore del gol decisivo, al termine del match

Il Milan vince anche a Cagliari, e ancora 1-0. La squadra di pioli ottiene la terza vittoria consecutiva e rimane in testa con 3 punti di vantaggio sul Napoli, riuscendo anche ad allungare sull’Inter.

I rossoneri si portano a casa anche questa difficile trasferta e ora avranno due settimane per riposare e preparare la sfida contro il Bologna. Protagonista assoluto con il gol vittoria è stato Ismael Bennacer. L’algerino a fine gara ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: “Non so cosa sia successo, ero a metà campo, Mi informerò. La cosa più importante era ottenere i tre punti stasera, siamo tutti decisi nel raggiungere l’obiettivo. Non facciamo tanti gol ma 1-0 equivale a tre punti. Sappiamo che la classifica bisogna guardarla alla fine, ora testa bassa e continuare a lavorare”.

Bennacer ha poi commentato la gara anche ai microfoni di Dazn: “Il mio gol? Importante perché abbiamo vinto ma vedremo alla fine. Oggi ho fatto gol io, settimana scorsa era Kalulu, tutti facciamo il possibile per aiutare la squadra. Abbiamo esperienza, ora sono due anni che siamo insieme e impariamo ogni volta. Sono sempre tre punti, vogliamo vincere 2/3-0 ma va bene anche così”.