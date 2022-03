Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: fuori Tonali, sorpresa nella trequarti!

Ecco le scelte di Mazzarri e Pioli in vista della sfida di stasera. Tonali va in panchina, ancora Giroud in attacco

Tutto pronto per Cagliari-Milan, gara valida per la 30sima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20:45. I rossoneri puntano a riprendersi la vetta in solitaria dopo il successo del Napoli nel pomeriggio.

I rossoneri cercano il decimo risultato utile di fila e la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Napoli e Empoli. La sfida non è delle più semplici ma il Diavolo ha bisogno dei tre punti per tenere a distanza le inseguitrici prima della pausa nazionali. Stefano Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi.

Ancora Kalulu in coppia con Tomori, mentre a sinistra torna Theo Hernandez dopo la squalifica. Kessie in mediana con Bennacer mentre Tonali, reduce da un attacco influenzale, si accomoda in panchina. C’è Messias con Diaz e Leao sulla trequarti, davanti ancora Giroud. Mazzarri si copre e fa affidamento su due punte di peso come Pavoletti e Joao Pedro, quest’ultimo fresco di convocazione in Nazionale.

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Lykogiannis, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernande; Kessie, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli