Com’è andato l’esordio di Lazetic con il Milan Primavera

Lazetic ha esordito in maglia rossonera nella partita Milan-Verona del campionato Primavera.

C’era grande attesa per il match del campionato Primavera che si disputava oggi presso il centro sportivo Vismara di Milano. Il Milan di Federico Giunti affrontava l’Hellas Verona e aveva anche Marko Lazetic aggregato alla squadra.

Il 18enne attaccante serbo, arrivato nel calciomercato di gennaio dalla Stella Rossa, è partito dalla panchina e c’era grande curiosità di vederlo all’opera. Da quando si è trasferito in Italia, non ha collezionato alcun minuto in campo e dal club hanno fatto sapere che aveva bisogno di un lavoro mirato per raggiungere la condizione fisica ideale.

Mandarlo con il Milan Primavera era un passaggio naturale per mettergli minuti nelle gambe e consentirgli di migliorare il suo stato di forma. Giunti lo ha inserito nel secondo tempo della partita contro l’Hellas Verona. Lui ed Emil Roback sono entrati subito dopo l’intervallo, sul risultato di 1-0.

Lazetic è sembrato un po’ “imballato”, probabilmente a causa dei carichi di lavoro di queste settimane e per il fatto di non giocare da mesi. Al 59′ è arrivato il raddoppio rossonero con un autogol. Al 66′ il serbo è stato protagonista di un buon spunto personale: in area ha avuto la meglio di forza, sfruttando il suo fisico, e poi ha calciato da posizione defilata trovando però la respinta del portiere.

Al 69′, dopo un tiro di Roback, non si è fatto trovare pronto sulla respinta del portiere avversario. Al 78′ è rimasto a terra per un dolore. Non si tratta di un infortunio muscolare, l’ex Stella Rossa si toccava la parte destra del costato e gli è stato applicato del ghiaccio quando è tornato in panchina. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Un peccato che il suo debutto in maglia rossonera sia durato poco.

Il Milan Primavera ha comunque vinto per 2-0 ed era importante rialzarsi dopo la cocente sconfitta per 3-1 nello scorso turno di campionato contro la Fiorentina. Sabato prossimo i ragazzi di mister Giunti affronteranno la Juventus in trasferta. Vedremo se ci sarà ancora Lazetic aggregato alla squadra.