Diretta Live Cagliari-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 30esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Dopo aver visto i risultati di Napoli (vittoria) e Inter (pareggio), il Milan ha grande voglia di vincere. Ma a Cagliari contro la squadra di Walter Mazzarri non sarà una passeggiata. Partita da non sottovalutare affatto stasera allo stadio Unipol Domus.

Cagliari-Milan: cronaca in diretta della partita

45′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. Cagliari-Milan 0-0: molto sprecona la squadra di Pioli.

44′ – Theo Hernandez calcia malissimo da fuori area, nonostante la posizione favorevole. Pallone a lato di diversi metri.

37′ – Grassi ci prova con il sinistro da fuori area, palla a lato della porta.

31′ – Rossoneri un po’ spreconi in fase offensiva, dovrebbero sfruttare meglio gli spazi a disposizione e le occasioni.

25′ – Bennacer prova il tiro di sinistro, però non inquadra la porta.

22′ – Bennacer si inserisce bene in area, però viene fermato al momento decisivo.

21′ – Ottima ripartenza del Milan, ma Messias al momento del tiro calcia debolmente e Cragno non ha alcun problema a parare.

13′ – Brahim Diaz fallisce una ghiotta chance calciando male col destro a pochi metri da Cragno.

13′ – Palo di Kessie! Tiro dalla distanza col destro dell’ex Atalanta, ma colpisce il legno alla sinistra di Cragno.

7′ – Clamorosa occasione fallita da Giroud, che con il destro calcia malissimo e non colpisce neppure la porta da posizione decisamente invitante. Era stato buono lo stacco di testa di Messias sul cross di Theo Hernandez, ma l’ex Chelsea non ha sfruttato la chance.

5′ – Rossoblu molto aggressivi in questo avvio.

2′ – Joao Pedro prova a penetrare in area, ma Calabria fa buona guardia e favorisce l’intervento di Maignan in uscita bassa.

1′ – Partita iniziata!

Alle 20:45 l’arbitro Di Bello darà il via al match.

Formazioni ufficiali e preview di Cagliari-Milan

Il Milan è reduce dalle vittorie contro Napoli ed Empoli, a Cagliari vuole calare il tris per riallungare di 3 punti sul Napoli in testa alla classifica e portarsi a +6 sull’Inter. L’impegno in Sardegna, però, non è da sottovalutare. I rossoblu hanno già fermato lo stesso Napoli e l’Atalanta nel 2022.

Pioli nella formazione titolare preferisce Kalulu a Romagnoli come partner di Tomori, mentre a centrocampo non c’è Tonali (panchina, non è al meglio) e al suo posto gioca Kessie con Bennacer. Sulla trequarti si rivede Brahim Diaz. Per il resto è l’undici che tutti si aspettavano. In panchina torna Bakayoko, non ci sono Castillejo e Daniel Maldini.

La squadra di Mazzarri è reduce da una sconfitta bruciante nello scontro diretto salvezza contro lo Spezia e di fronte al suo pubblico cerca riscatto. L’allenatore toscana deve fare a meno di Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz e Baselli.

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Lykogiannis, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Radunović; Carboni, Ceppitelli, Obert, Zappa; Deiola, Kourfalidis; Ceter, Keita, Pereiro. All.: Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.