Mazzarri: “Ci manca un rigore, Maignan dà un pugno a Lovato”

Il Cagliari non riesce a fermare i rossoneri che si impongono alla Sardegna Arena. Le parole del tecnico dei rossoblù alla fine della gara

Il Milan vince ancora e inguaia il Cagliari. Il gol di Bennacer riporta i rossoneri da soli in vetta e condanna i rossoblù a lottare con più preoccupazione per la salvezza.

Al termine della sfida ha parlato anche l’allenatore dei padroni di casa, Walter Mazzarri, che ha commentato la sconfitta dei suoi, soffermandosi soprattutto sull’episodio Maignan-Lovato. Queste le sue parole sia a Sky che a Dazn: “Non ho sentito nessun insulto, ero troppo incavolato con l’arbitro. Ho spaccato tre porte e sono andato via. Non meritavamo di perdere, è stata una partita aperta. Il mio Cagliari ha giocato una partita alla pari del Milan. C’era un chiaro rigore per noi, Maignan ha dato letteralmente un pugno a Lovato che lo aveva anticipato”.

Il tecnico dei sardi ha poi aggiunto: “Non è che Lovato si diverte a stare a terra come ha fatto Hernandez al primo tempo che doveva essere ammonito. Il Var cosa stava facendo? Volevo vedere a parti invertite se non sarebbe andati a rivedere l’azione. Comunque abbiamo fatto una bellissima partita contro i primi in classifica”.