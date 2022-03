Milan, il sostituto di Kessie dalla Bundesliga: contatti con l’entourage

Il club rossonero pensa a un rinforzo a parametro zero per il centrocampo: ci sono stati già dei contatti.

Il Milan a fine stagione perderà Franck Kessie, ormai è acclarato. Nonostante i tentativi della dirigenza di rinnovargli il contratto, l’ivoriano non ha accettato alcuna offerta e se ne andrà a titolo gratuito.

Perdere un giocatore così a parametro zero è un grave danno per il club, che però ormai è entrato nell’ottica di doverne fare a meno. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già lavorando su come sostituirlo nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Un nome che viene spesso accostato ai rossoneri è quello di Renato Sanches, che va in scadenza a giugno 2023 e può arrivare dal Lille per una cifra non troppo alta. Potrebbero bastare 20 milioni di euro per comprare il suo cartellino. Ma il Diavolo non è l’unico in corsa per il centrocampista portoghese, dunque non va dato per scontato il suo arrivo a Milanello.

Calciomercato Milan, addio Kessie e Bakayoko: arriva un mediano a zero?

Oltre a Kessie, anche Tiemoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan. Il mediano francese non ha convinto Stefano Pioli e ha avuto meno spazio di quanto si aspettasse. È molto probabile che venga restituito al Chelsea, dal quale era arrivato in prestito biennale.

Con gli addii di Kessie e Bakayoko, la società rossonera dovrà fare delle scelte nel reparto di centrocampo. Da considerare anche i rientri dai rispettivi prestiti di Tommaso Pobega e Yacine Adli. Da capire cosa ne sarà di Rade Krunic, una riserva su cui Pioli conta molto ma che in caso di offerte potrebbe anche partire.

Un centrocampista che potrebbe fare comodo è Florian Grillitsch, già accostato al Milan nell’ultima sessione estiva del mercato. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e può arrivare a parametro zero dall’Hoffenheim. Ad agosto compirà 27 anni, dunque è nel pieno della sua carriera e ha già accumulato dell’esperienza.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, l’entourage di Grillitsch ha già avuto dei contatti con il Milan. Ma non solo. Ha parlato pure con Inter, Juventus, Napoli e Roma. La Serie A è una destinazione gradita al giocatore austriaco, che interessa anche in Premier League e Liga.

Nella stessa Bundesliga non mancano squadre interessate a ingaggiarlo a parametro zero. L’Hoffenheim sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto e forse solo la qualificazione in Champions League potrebbe persuadere l’ex Werder Brema a rimanere.