Sorpresa Marko Lazetic: è pronto a giocare

Il Milan e i suoi tifosi potrebbero presto assistere ai primi minuti in rossonero di Marko Lazetic. L’attaccante a disposizione della Primavera di Federico Giunti

Finalmente Marko Lazetic. Il centravanti, tanto atteso dai tifosi, è pronto a scendere in campo. Lo farà quasi certamente oggi, con il Milan Primavera di Federico Giunti.

L’attaccante, unico acquisto del calciomercato di gennaio, siederà in panchina e subentrerà a partita in corso. Riflettori puntati, dunque, al Vismara, dove fra pochi minuti, i rossoneri sfideranno il Verona, per l’ottava giornata di ritorno.

Il Milan sarà schierato con il consueto 4-3-3, con il tridente Omoregbe, Nasti, Capone. Non c’è invece, nemmeno in panchina, Chaka Traore, per un infortunio.

Finalmente Lazetic

Fra un’oretta circa, dunque, i tifosi potranno finalmente scoprire di che pasta è fatto Marko Lazetic. Il calciatore da quando è arrivato a Milano ha lavorato spesso a parte, per riuscire a mettersi in pari con il resto della squadra. Non sono però mancati gli allenamenti in gruppo.

E’ evidente che non sia ritenuto ancora pronto da Stefano Pioli, che fortunatamente, in questo momento, può godere di abbondanza in avanti, avendo a disposizione sia Zlatan Ibrahimović che Olivier Giroud, oltre che Ante Rebic

MILAN: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, Capone, Bosisio, Tolomello, Foglio, Omoregbe, Stanga, Bozzolan. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilaly, Camara, Lazetic, Gala, Rossi, Alesi, Eletu, Roback. All.: Giunti

VERONA: Kivila, Engué Ewelan, Redondi, Florio, Yeboah, Kemppainen, Gomez, Verzini, Bragantini, Cisse, Ghilardi. A disp.: Boseggia, Bissa, El Wafi, Diaby, Grassi, Caia, Patanè, Colistra, Dentale, Mediero. All.: Corrent