Cagliari-Milan, traversa di Pavoletti: miracolo di Maignan? – VIDEO

Il portiere rossonero potrebbe essersi reso protagonista di un intervento prodigioso: neanche il video scoglie ogni dubbio

Quella di ieri a Cagliari è stata senza dubbio una vittoria fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera raggiunge quota 66 punti in classifica e stacca nuovamente di tre punti il Napoli di Spalletti.

Decisivo, ancora una volta, per i suoi, è stato Mike Maignan. L’episodio a fine gara che lo ha visto coinvolto per gli insulti rischia quasi di far passare inosservata l’ennesimo prova di livello tra i pali del portiere ex Lille. L’estremo difensore francese si sta rivelando davvero un top e non sta facendo rimpiangere in alcun modo l’addio di Donnarumma della scorsa estate.

Nel finale del match della Sardegna arena Maignan potrebbe essersi reso protagonista di un intervento provvidenziale, che forse non tutti hanno notato. Al minuto 91′ l’attaccante dei padroni di casa, Leonardo Pavoletti, stacca infatti di testa da dentro l’area piccola e il pallone si stampa sulla traversa, con i rossoblù a un passo da pareggio. Quel pallone però sembra essere stato toccato, anzi sfiorato, proprio dal numero 16 rossonero che con la mano di richiamo ha forse indirizzato di quel tanto che basta la sfera sul legno.

Difficile capirlo anche al rallenty, in ogni caso Maignan era sulla conclusione e avrebbe deviato il pallone nel caso questo fosse stato indirizzato nello specchio della porta. Ecco il video dell’occasione: