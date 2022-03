Donnarumma, papera su rigore in Monaco-Psg: il precedente con il Milan – VIDEO

Un’altra giornata sfortunata per Gianluigi Donnarumma. L’ex Milan ha subito 3 gol, ed uno su rigore. La papera è identica a quella commessa in rossonero…

Periodaccio per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint Germain è stato protagonista in negativo nelle ultime settimane. Sicuramente, a far parlare di lui è stata l’enorme papera commessa in Champions League contro il Real Madrid.

L’errore, che ha portato al gol di Benzema, è costato l’accesso ai quarti di finale della competizione per il club extra milionario di Al Khelaifi. Nonostante la brutta figura, oggi Mauricio Pochettino è tornato a dare fiducia al portiere ex Milan. Titolare contro il Monaco, nella gara disputata alle 13.00, Donnarumma non ha di certo riscattato l’errore di Champions.

Anzi, è andata forse peggio a Gianluigi. Il suo Paris Saint Germain ha perso 3-0 nella trasferta di Ligue 1. Certo, la squadra di Pochettino naviga comunque in acque tranquille. Capolista del campionato francese con 15 punti di vantaggio sulla seconda, non dispererà certo per la sconfitta. Ma rimane indubbiamente la cattiva prestazione.

Donnarumma ha subito due gol su azione e uno da calcio di rigore. Focalizzandoci sul penalty è assurda l’ennesima papera commessa dall’ex rossonero. Un erroraccio che ricorda inevitabilmente quello commesso due anni fa nei gironi di qualificazione d’Europa League. Gianluigi vestiva ancora la maglia del Milan, e nei rigori contro il Rio Ave buttò in porta un penalty praticamente già parato.

Lo stesso è accaduto oggi. Dal dischetto ha calciato il bomber del Monaco, Ben Yedder. Donnarumma sembrava aver parato il tiro, ma ha praticamente spinto lui la palla in porta per il 3-0 degli avversari. Scivoloni che danno l’idea di quanto il portiere non stia affatto vivendo un periodo sereno dal punto di vista psicologico.

Si sarà pentito della scelta fatta in estate, e in realtà molto tempo prima, di lasciare il Milan per provare nuove esperienza? Forse è presto per dirlo, ma il periodo nero non può far altro che confermare l’ipotesi.

Di seguito i video che evidenziano la somiglianza assoluta tra la papera commessa in Europa League contro il Rio Ave e quella di oggi contro il Monaco: