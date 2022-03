Mancini delude i tifosi del Milan: il sostituto di Di Lorenzo non è Calabria

Roberto Mancini è stato costretto ad un cambio dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Scelto il sostituto al suo posto!

Nella giornata di ieri, il Napoli ha perso Giovanni Di Lorenzo durante la gara contro l’Udinese. Il terzino azzurro è uscito dal campo infortunato, e dalle sue espressioni si è subito compreso che si è trattato di un problema non di poco conto. Oggi è arrivata la conferma. Di Lorenzo starà per un bel pò ai box.

Dopo gli esami strumentali, è stato stabilito che l’esterno salterà con tutta certezza gli impegni con la Nazionale della prossima settimana. Roberto Mancini lo avevo già inserito nella lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali di fine mese, ma dopo l’infortunio rimediato ieri, Di Lorenzo sarà indisponibile.

Il CT dell’Italia si è preso del tempo per valutare il sostituto. Questione di ore. La scelta doveva essere attuata su uno tra Mattia De Sciglio e Davide Calabria. I terzini, rispettivamente, di Juventus e Milan hanno entrambi giocato un’ottima 30esima giornata di campionato. Calabria ha giocato ieri sera a Cagliari nella bella vittoria per 0-1, mentre De Sciglio oggi pomeriggio contro la Salernitana; gara terminata 2-0 per i bianconeri e nella quale Mattia ha propiziato l’assist per il doppio vantaggio.

Da pochi minuti è quindi arrivata la decisione di Roberto Mancini. Sarà il bianconero De Sciglio a sostituire Giovanni Di Lorenzo negli importanti impegni di prossima settimana. Ancora una volta, Davide Calabria non ha ottenuto la fiducia sperata dal CT azzurro. Eppure il rossonero ha dimostrato ampiamente di meritarsi quel posto. Lo sanno bene i tifosi che in questi minuti lo stanno facendo notare sui social.