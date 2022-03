Serie A, la classifica dopo Juve-Salernitana: bianconeri a -1 dall’Inter

Vittoria netta della Juventus di Allegri. Adesso i bianconeri contano un solo punto di distanza dal terzo posto. La classifica aggiornata…

La Juventus questo pomeriggio si è rialzata dall’amara sconfitta in Champions League contro il Villareal. Max Allegri ha messo in riga i suoi uomini, dimenticando in fretta l’eliminazione agli ottavi di finale della competizione. Ai bianconeri non rimane che pensare al campionato e alla Coppa Italia.

In Serie A, la Juve sta continuando a far bene. Oggi è arrivata la quarta vittoria di fila contro la Salernitana. 2-0 il risultato finale, in una gara già decisa nel primo tempo. In rete i gioielli bianconeri Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. La squadra guidata da Davide Nicola ha provato il tutto per tutto nel secondo tempo, non riuscendo però a trovare la rete per riaprire il risultato.

Sempre più complicata la situazione del club campano, che ultimo in classifica vede avvicinare a grandi passi la retrocessione. Soltanto un miracolo può salvare la Salernitana dal ritorno in Serie B, nonostante gli investimenti nel mercato di gennaio siano stati importanti. Per quanto riguarda la Juventus, è ormai entrata in pianta stabile in zona Champions League.

Con la vittoria di oggi, sono 10 i punti che separano i bianconeri dalla Lazio quinta in classifica. I biancocelesti devono però ancora disputare la 30esima di campionato alle ore 18.00, nel magico derby di Roma. Ma ad ogni modo è abbastanza consolidato il vantaggio della Juve sulla squadra di Sarri. E c’è di più, perchè i 3 punti odierni hanno condotto la Juventus ad avvicinarsi in maniera sostanziale al terzo posto.

L’Inter adesso è lontana soltanto un punto, anche se ha de recuperare la gara contro il Bologna rinviata a gennaio per Covid. Molti sono pronti a scommettere sulla reale possibilità che la squadra di Allegri rientri presto nella corsa scudetto. E la situazione si infiamma se pensiamo che al ritorno dalla sosta ci aspetta proprio il derby d’Italia tra Inter e Juve.

Mancano otto gare e matematicamente tutto è possibile. Sette i punti che separano i bianconeri dal Milan capolista, e quattro dal Napoli secondo.

Sarà un finale di stagione scoppiettante? Vedremo, ma è certo che ogni errore potrà essere pagato molto caro in ottica scudetto.

Di seguito la classifica aggiornata dopo il match tra Juventus e Salernitana: