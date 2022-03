Ibrahimovic in pista, adrenalina a mille: “Sono una Ferrari”

Ibrahimovic si è recato a Maranello e ha girato sulla pista di Fiorano con una Ferrari: ha avuto la possibilità di conoscere Leclerc, Sainz e Binotto.

A Zlatan Ibrahimovic piace l’adrenalina e proprio questa parola dà il titolo al suo ultimo libro. L’attaccante del Milan è sempre andato alla ricerca di nuovi stimoli nel corso della sua carriera ed è anche per questo che a 40 anni è ancora in campo.

Per non farsi mancare altra adrenalina, è stato ospite della Ferrari presso lo stabilimento di Maranello e successivamente è anche salito in macchina sul circuito ferrarista di Fiorano. Ha conosciuto il team principal Mattia Binotto e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il mondo del calcio e della F1 a contatto per un giorno.

Quando è arrivato a Maranello, Ibrahimovic ha subito regalato una maglia del Milan a Binotto e ha scherzato con lui: «Voglio darti un regalo. So che sei dell’Inter, ma nessuno è perfetto».

Successivamente Zlatan ha avuto modo di parlare con Leclerc e Sainz, poi tutti sono andati presso il circuito di Fiorano e lì il centravanti svedese è salito su una Ferrari prima con il pilota spagnolo e poi da solo. Non sono mancate delle battute da parte sua: «Quando tu compri Ibrahimovic, tu compri una Ferrari. Sono una Ferrari sul campo». Ha fatto anche dei palleggi con i piloti. Il video è stato prodotto dalla UEFA e sarà disponibile in versione integrale dal 25 marzo.

Da segnalare che quest’anno la Ferrari ha messo un po’ più di nero sulle divise del team e sulla livrea della monoposto F1-75, più “Milan style”. E il primo gran premio del campionato 2022 di Formula 1 ha visto la scuderia di Maranello trionfare con una bella doppietta Leclerc-Sainz in Bahrain. Magari questo sarà l’anno giusto sia per il Diavolo (primo in Serie A) che per il Cavallino Rampante.