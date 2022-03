Milan, Di Marzio annuncia: “Kessie ha già fatto le visite mediche con il Barcellona”

Adesso non c’è alcun dubbio: Franck Kessie sarà un nuovo calciatore del Barcellona. L’indiscrezione è arrivata la scorsa settimana con la conferma di un accordo ormai raggiunto fra l’entourage del calciatore e il club blaugrana. Adesso Gianluca Di Marzio ha dato una notizia molto importante che toglie tutti i dubbi su questa operazione che è ormai andata in porto.

Secondo il noto giornalista di Sky Sport, Kessie ha già fatto le visite mediche con il Barcellona. Le ha svolte in gran privato nei giorni scorsi a Lugano, in Svizzera. Ha già firmato pure il contratto con il club spagnolo: accordo per 7 milioni (bonus semplici inclusi) per 4 anni. Franck andrà a rinforzare il centrocampo di Xavi composto ad oggi da calciatori di altissimo livello sul piano tecnico. Kessie va a completare il reparto con una buona dose di quantità abbinata ad una buona qualità tecnica. Addio al Milan certo dopo cinque anni, anche lui a parametro zero come Calhanoglu e Donnarumma un anno fa.