Milan, Kessie premiato dall’AIC: “Continuiamo così per arrivare più in fondo possibile”

Franck Kessie ha parlato dopo aver ricevuto il premio del Gran Galà del Calcio come uno dei migliori centrocampisti in Italia.

Tre calciatori del Milan sono stati insigniti dei premi del Gran Galà del Calcio AIC. Per l’impossibilità di effettuare l’evento di premiazione classico, i premi sono stati consegnati direttamente nei ritiri.

Uno dei rossoneri più apprezzati è Franck Kessie, premiato come uno dei centrocampisti migliori della Serie A 2020/2021. I voti in suo favore sono arrivati da allenatori e colleghi, che lo hanno meritatamente segnalato dopo l’ottima stagione passata. Il calciatore ivoriano ha parlato poco fa, commentando sia la premiazione che il suo rendimento attuale.

“Sono molto orgoglioso per questo premio, che è personale ma che secondo me riguarda tutto il lavoro della squadra – ha detto Kessie dopo aver ricevuto il riconoscimento – Dobbiamo continuare su questa strada per arrivare fino alla fine e dare il massimo. Questo premio ti dà la forza di continuare a lavorare tanto per dimostrare ancora. Ringrazio la squadra, il mister e tutti quelli che mi hanno votato. Loro mi danno ancora una grande mano per continuare su questa strada e dobbiamo continuare per arrivare più in fondo possibile”.

Oltre a Kessie anche Theo Hernandez e l’ormai ex rossonero Donnarumma sono stati premiati dall’AIC. Frutto dell’ottima stagione 2020/2021 e del secondo posto conquistato alle spalle dell’Inter di Conte. Il paradosso è che quest’anno il Milan potrebbe migliorare la classifica, essendo attualmente in vetta, mentre Kessie sta rendendo meno dello scorso anno.