Serie A, anticipi e posticipi delle prossime giornate: le partite del Milan

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario dei prossimi tre turni di campionato indicando gli anticipi e i posticipi programmati.

I campionati sono in pausa a causa degli impegni delle nazionali e per quanto riguarda la Serie A c’era curiosità di sapere come sarebbero state calendarizzate le prossime tre giornate. Ci si sta giocando molto tra Scudetto, qualificazioni europee e anche salvezza.

La Lega Serie A oggi ha comunicato anticipi e posticipi della 12^, della 13^ e della 14^ giornata di ritorno. Per quanto riguarda il Milan, il match casalingo contro il Bologna del prossimo turno è stato programmato per lunedì 4 aprile alle ore 20:45. Sarà trasmesso in diretta sia da DAZN che da Sky.

Torino-Milan è prevista per domenica 10 aprile alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Invece Milan-Genoa è stata calendarizzata per venerdì 15 aprile alle ore 21:0. Tre partite in tre giorni differenti per la squadra di Stefano Pioli, ora in testa alla classifica del campionato e chiamata a cercare di vincere tutti i prossimi impegni sperando in passi falsi delle rivali Scudetto.

Nella prossima giornata si giocano big match come Atalanta-Napoli (domenica 3 aprile alle ore 15:00) e Juventus-Inter (domenica 3 aprile alle ore 20:45). Può essere un turno molto importante. Il Milan affronterà il Bologna conoscendo già i risultati delle sue avversarie nella corsa al tricolore. Vietato sbagliare a San Siro, in ogni caso. Bisogna vincere assolutamente.

Di seguito il riepilogo delle prossime tre giornate di Serie A con date, orari e programmazione tv-streaming.