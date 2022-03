Milan, c’è una quarta maglia per questa stagione: tifosi increduli – FOTO

Il Milan dovrebbe avere anche una quarta divisa in questa stagione. Ci arriva uno spoiler da Footy Headlines. Il kit non ha convinto i tifosi!

In via straordinaria, il Milan avrà anche un quarto kit nel corso di questa stagione. A rivelarlo è il noto sito specializzato nel settore, Footy Headlines. La divisa in questione presenta diverse novità. Innanzitutto, il brand PUMA ha realizzato il kit in collaborazione con NAMEN, un marchio italiano specializzato in abbigliamento tecnico e che ha già collaborato con PUMA.

La novità principale che riguarda la nuova divisa è la grande presenza del colore bianco. Difatti, come mostrano le immagini, le classiche strisce rosso e nere si mescolano con una grafica sfumata bianca attorno al colletto e alla parte inferiore della maglia. Inoltre, anche tutti i loghi presenti nella quarta maglia sono di colore bianco, incluso quello AC Milan. Al posto del classico logo PUMA, viene invece utilizzata una variante speciale “PUMA X NEMEN”, posta sul petto destro.

Per quanto riguarda pantaloncini e calzettoni, quelli sono monocromatici e sempre in bianco, e completano il look della quarta divisa Milan 2021-2022. Focalizzandoci sul modello, questo non si discosta da quello ultraWEAVE PUMA. Le uniche novità riguardano i pannelli distinti sulle maniche, che rendono le strisce ancor più tradizionali.

Il fatto curioso è che non è stato ancora chiarito se l’innovativo kit sarà disponibile per l’acquisto presso gli store ufficiali AC Milan. Anche se il fatto che la maglia sia elencata in FIFA 22 e presenti lo stemma della Serie A sulla manica destra, fa pensare che sarà indossata in una delle prossime partite di campionato.

Ad ogni modo, la quarta maglia targata PUMA e NAMED non ha affatto convinto gran parte dei tifosi. I fans rossoneri si sono mostrati molto contrariati alla presenza del bianco in grande parte della divisa, e mescolato con quella grafica alle strisce rossonere. Capiremo presto se il Milan di Pioli indosserà o meno la suddetta quarta maglia entro la fine della stagione.